На юге Киргизии 17 человек попали в больницу из-за отравления ботулином

БИШКЕК, 14 фев – РИА Новости. Семнадцать человек, в том числе семь детей, доставили в Кара-Сууйскую территориальную больницу Ошской области Киргизии с диагнозом "ботулизм", большинство находятся в тяжелом состоянии, сообщила в среду пресс-служба Минздрава.

"Состояние троих взрослых оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации территориальной больницы Кара-Суу, у троих взрослых состояние средней тяжести, четверо пациентов находятся в удовлетворительном состоянии. Состояние пятерых пострадавших детей оценивается как тяжелое, еще двое в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, в связи с тяжелым состоянием трое детей ночью были экстренно переведены в реанимацию детской инфекционной больницы южной столицы — Оша.

В пресс-службе отметили, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.