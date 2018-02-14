На юге Киргизии 17 человек попали в больницу из-за отравления ботулином

БИШКЕК, 14 фев – РИА Новости. Семнадцать человек, в том числе семь детей, доставили в Кара-Сууйскую территориальную больницу Ошской области Киргизии с диагнозом "ботулизм", большинство находятся в тяжелом состоянии, сообщила в среду пресс-служба Минздрава.
По данным ведомства, в связи с тяжелым состоянием трое детей ночью были экстренно переведены в реанимацию детской инфекционной больницы южной столицы — Оша.
В пресс-службе отметили, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.