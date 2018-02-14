Второй федеральный судья в США заблокировал решение Трампа по мигрантам

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Федеральный судья в Нью-Йорке временно заблокировал решение президента США Дональда Трампа по программе DACA, которая дает право оставаться в стране детям нелегальных иммигрантов, сообщает Fox News.
По данным телеканала, постановления предотвращают депортацию участников DACA, однако не дают возможность присоединиться к программе другим детям нелегальных иммигрантов. При этом судья заявил, что решение американской администрации было частично основано на "неверной фактической предпосылке" о том, что программа незаконна.
Как сообщалось ранее, министерство юстиции США подало апелляцию на решение суда о блокировке программы. Вердикт в отношении апелляции минюста Верховный суд намерен принять на этой неделе.Дональд Трамп отменил так называемую программу DACA, которая откладывала возможность депортации для более чем 750 тысяч незаконных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте. Решено не депортировать нелегалов, которым ранее были выданы временные разрешения, но новые разрешения власти выдавать отказались. Трамп хочет, чтобы конгресс в течение полугода принял соответствующий закон с новыми нормами вместо действовавшего ранее указа, принятого Бараком Обамой в 2012 году.
Законопроект DREAM Act, предусматривающий процедуру постепенной легализации в США детей нелегалов, впервые был представлен в сенат в 2001 году, но инициатива так и не получила развития. Ранее экс-президент США Барак Обама завил, что в 2012 году был вынужден подписать президентский указ, разрешающий отсрочку депортации и выдачу разрешений на работу детям нелегальных иммигрантов, из-за бездействия конгресса. Он осудил решение администрации Трампа об отмене программы, назвав его "жестоким" и "саморазрушительным".