В ДНР заявили, что силовики семь раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 14 фев — РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило семь раз", — сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что украинские силовики выпустили по территории республики 17 мин. Кроме того, при обстрелах использовалось стрелковое оружие и гранатометы.
"Донецкое направление: минометы 120 миллиметров – 10 мин, 82 миллиметра – семь мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 92 единицы", — сообщил представитель СЦКК.