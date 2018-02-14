В ДНР заявили, что силовики семь раз за сутки нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (111)

ДОНЕЦК, 14 фев — РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Накануне в оперативном командовании ДНР заявили, что украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило семь раз", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что украинские силовики выпустили по территории республики 17 мин. Кроме того, при обстрелах использовалось стрелковое оружие и гранатометы.

"Донецкое направление: минометы 120 миллиметров – 10 мин, 82 миллиметра – семь мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 92 единицы", — сообщил представитель СЦКК.