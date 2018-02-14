Комиссия назвала причину аварии на ТЭЦ в Бишкеке

БИШКЕК, 14 фев – РИА Новости. Причиной аварии на ТЭЦ в столице Киргизии во время аномальных холодов стали нарушения правил использования оборудования, а также несогласованные действия персонала во время нештатной ситуации, сообщает правительственная комиссия.

Авария на единственной ТЭЦ Бишкека, обеспечивающей теплом и электроэнергией все многоэтажные жилые дома, детские сады, школы и больницы столицы Киргизии, произошла 26 января во время аномальных морозов, когда температура опустилась на 20 градусов ниже климатической нормы. При попытке запустить дополнительные котлоагрегаты произошла еще одна авария. Нормальный режим теплоснабжения удалось восстановить только 2 февраля. Премьер Сапар Исаков распорядился создать межведомственную комиссию под председательством первого вице-премьера Аскарбека Шадиева для установления причин аварии.

"Установлено, что в работе ТЭЦ города Бишкек были допущены грубейшие нарушения требований, правил, руководящих документов и функциональных обязанностей должностными лицами ОАО "Электрические станции", приведшие к аварийным отключениям оборудования", — сообщила пресс-служба правительства.

Межправкомиссия выяснила, что, несмотря на неоднократные оповещения об аномальном похолодании, "персонал и оборудование ТЭЦ города Бишкек не были подготовлены к понижению температуры до минус 30 градусов".

"Датчики уровня воды в баках были заморожены, и их показания не соответствовали фактическим, манометры работающих насосов оказались завоздушены… Оперативный персонал не смог своевременно определить нештатный режим работы оборудования, персонал каждого цеха действовал самостоятельно, не было общей координации действий оперативного персонала согласно требованиям инструкции по ликвидации аварии", — считает комиссия.

В правительстве отметили, что в настоящее время работа на теплоэлектроцентрали ведется в штатном режиме.