Американская разведка спрогнозировала досрочные выборы на Украине

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Нынешняя ситуация на Украине может привести к досрочным выборам, следует из доклада директора Национальной разведки США Дэна Коутса, представленного в сенате.

Отмечается, что такое может произойти из-за целого ряда факторов: недовольства населения темпом реформ, ухудшения уровня жизни, усиления коррупции и обострения политических противостояний.

В докладе также говорится, что оппозиция попробует воспользоваться ситуацией в обществе, чтобы "ослабить президента Украины Петра Порошенко и провластную коалицию накануне выборов".

Это все, по мнению авторов документа, несет угрозу для экономического восстановления Украины и может привести и к изменениям во внешней политике.

Президентские и парламентские выборы должны пройти на Украине в 2019 году. Различные политические силы требуют провести досрочные выборы в Раду, считая действующий состав законодательного органа неэффективным. Некоторые оппозиционеры также выступают за импичмент Порошенко.

Сам украинский лидер неоднократно заявлял, что досрочные выборы затормозят ход реформ и дестабилизируют ситуацию в стране.