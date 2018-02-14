Мексика поддержала отзыв приглашения Мадуро на "Саммит Америк"

МЕХИКО, 14 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел Мексики поддерживает намерение не приглашать президента Венесуэлы Николаса Мадуро на "Саммит Америк".

"Сегодня (во вторник) в Лиме 14 стран континента призвали венесуэльское правительство пересмотреть свои позиции. Только путем прозрачных и вызывающих доверие выборов можно мирным и демократическим путем решить серьезнейший кризис в Венесуэле. МИД Мексики поддерживает это решение правительства Перу", — написал глава МИД Луис Видегарай в своем микроблоге в Twitter.

Ранее по итогам встречи министров иностранных дел "Группы Лимы" было выпущено заявление, согласно которому правительство Перу решило пересмотреть вопрос о приглашении президента Мадуро на "Саммит Америк" в Лиме 13-14 апреля.

"Группа Лимы" также призвала Венесуэлу пересмотреть вопрос о проведении президентских выборов в стране 22 апреля этого года, назначив новую дату и обеспечив условия для проведения свободных демократических выборов.

Также "Группа Лимы" отметила, что свободные выборы не могут проводиться на фоне наличия в Венесуэле политических заключенных и незаконно отстраненных от участия в политической жизни политических лидеров, а также невозможности для миллионов венесуэльцев проголосовать за рубежом.