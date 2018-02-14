МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вещество в конверте, который неизвестные прислали в офис экс-президента США Барака Обамы в Вашингтоне, оказалось детской присыпкой, сообщает телеканал FOX 5 со ссылкой на предварительные данные следствия.

Как сообщалось ранее, конверт был обнаружен в офисе экс-президента в Вашингтоне, на место инцидента выехали сотрудники полиции и пожарной службы, а также ФБР и Секретной службы США. В результате инцидента никто не пострадал. Как отмечает телеканал, письмо прислано из Гонконга и не имеет обратного адреса.

Обама арендует офис в здании Всемирного фонда дикой природы, на адрес которого, по предварительным данным, пришло письмо с белым веществом.

Ранее СМИ сообщили, что жена сына действующего президента Ванесса Трамп была госпитализирована после открытия "конверта с белым порошком". Жена Трампа-младшего получила конверт около 10 утра (18.00 мск), в больницу она была доставлена в качестве меры предосторожности. Сообщалось, что конверт был адресован Дональду Трампу-младшему. Содержимое конверта не представляло опасности, заявил позднее РИА Новости представитель нью-йоркской полиции.

Позднее Скотланд-Ярд сообщил, что в один из офисов Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании, также было доставлено письмо с белым порошком.