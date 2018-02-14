Новый взрыв в боливийском городе Оруро унес жизни еще двух человек

МЕХИКО,14 фев – РИА Новости. Новый взрыв прогремел во вторник в боливийском городе Оруро, где в субботу при взрыве газа во время проведения карнавала погибли восемь и были ранены 51 человек.

"Я очень опечален и озабочен, потому что новая трагедия и смерть невинных людей омрачает страну после нового взрыва в Оруро. Вся наша солидарность – с ранеными и семьями жертв. Я дал распоряжение провести быстрое и всеобъемлющее расследование, чтобы установить причины происшедшего",- написал президент Боливии Эво Моралес в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщил глава МВД страны Карлос Ромеро, новый взрыв произошел неподалеку от места субботнего инцидента. Ранены 10 человек, уже задержаны трое подозреваемых, сообщает агентство ABI.