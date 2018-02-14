ФБР обвинило китайских "ученых-агентов" в попытках подорвать лидерство США

Директор ФБР Кристофер Рэй во время выступления в сенате. 13 февраля 2018

Директор ФБР Кристофер Рэй во время выступления в сенате. 13 февраля 2018

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Китай активно пытается лишить США статуса мировой державы, в том числе с помощью внедренных ученых, заявил в сенате директор ФБР Кристофер Рэй, его слова приводит Washington Examiner.

"Мы фиксируем использование нетрадиционных собирателей информации (профессора, ученые и студенты) в академических кругах по всей стране. Не только в крупных, но и в маленьких городах. Практически в каждом научном направлении", — сказал он.

По словам Рэя, китайские агенты пользуются открытостью и "наивностью" научного сообщества, чтобы получать необходимые данные.

"Это представляет угрозу не только американскому государству, но и всему обществу, которое не должно оставлять ситуацию без ответа", — подчеркнул директор ФБР.

Сенатор-республиканец Марко Рубио, присутствовавший на заседании, заявил, что Китай представляет беспрецедентную угрозу для США. "Не думаю, что за 240-летнюю историю нашей страны мы сталкивались с конкурентом и потенциальным противником такого масштаба и мощи", — сказал сенатор.

В декабре США опубликовали новую стратегию по национальной безопасности, в которой Россия и Китай названы "главными конкурентами". В Вашингтоне уверены, что Москва и Пекин хотят создать мир, "не обязательно соответствующий интересам и ценностям США".

Пекин в ответ призвал США отказаться от мышления холодной войны и двигаться по пути развития сотрудничества. Москва также выразила готовность работать с Вашингтоном, несмотря на недружественную стратегию нацбезопасности.