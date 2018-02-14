"Группа Лимы" пересмотрит вопрос об участии Мадуро в "Саммите Америк"

МЕХИКО, 14 фев — РИА Новости. Министры иностранных дел "Группы Лимы" во вторник приняли решение пересмотреть вопрос о приглашении президента Венесуэлы Николаса Мадуро на "Саммит Америк" в Лиме в апреле, говорится в декларации группы на сайте МИД Перу.

"Правительство Перу решило пересмотреть участие правительства Венесуэлы в восьмом "Саммите Америк" в Лиме. Члены "Группы Лимы" уважают это решение", — говорится в коммюнике. Ранее глава МИД Перу Хорхе Арреаса сообщил, что Мадуро получил официальное приглашение на саммит 13-14 апреля от президента Перу Педро Кучински.

"Группа Лимы" также призвала Венесуэлу пересмотреть вопрос о проведении президентских выборов в стране 22 апреля этого года, назначив новую дату и обеспечив условия для проведения свободных демократических выборов.

В заседании приняли участие главы МИД и представители 14 стран Америки. Они выразили свое неприятие решения о проведении выборов в апреле, назвав это препятствием для демократического, прозрачного и вызывающего доверия выборного процесса, а также для участия в них всех политических игроков Венесуэлы и международных наблюдателей.

"Выборам, которые не отвечают этим условиям, не будет хватать легитимности и доверия", — говорится в коммюнике.

Также "Группа Лимы" отметила, что свободные выборы не могут проводиться на фоне наличия в Венесуэле политических заключенных и незаконно отстраненных от участия в политической жизни политических лидеров, а также невозможности для миллионов венесуэльцев проголосовать за рубежом.

"Подчеркиваем нашу озабоченность растущим ухудшением гуманитарной ситуации в Венесуэле и призываем правительство страны разрешить безотлагательное открытие гуманитарного коридора, который поможет справиться с серьезными последствиями нехватки продуктов питания и медикаментов", – отмечается в заявлении "Группы Лимы".