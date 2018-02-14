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Госдеп назвал переименование улицы у посольства США "внутренним делом"

03:2614.02.2018
(обновлено: 03:36 14.02.2018)
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© AFP 2018 / Nicholas KammЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что США поддерживают свободу слова и страна может переименовать улицы в городах так, как ей захочется, и это является внутренним делом страны.

"Мы слышали об этом, мы также слышали о том, что русские думают о том, чтобы сделать то же самое. Это внутренний вопрос. Если город решит, что он хочет переименовать улицу… мы поддерживаем свободу слова, они могут называть ее как угодно", — сказала она, отвечая на вопрос о том, что Турция хочет переименовать улицу, на которой расположено посольство США.

"Североамериканский тупик"

Рабочий у здания посольства США в Москве на Большом Девятинском переулке
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Североамериканский тупик – это факт". Политолог об отношениях России и США
Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев ранее направил в мэрию Москвы письмо с предложением назвать безымянный внутридворовый проезд к Дому Наркомфина "Североамериканский тупик" и присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1. Сейчас диппредставительство находится по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8.

Посольство США в Москве, в свою очередь, прокомментировало предложение поменять почтовый адрес на "Североамериканский тупик".
"Каждый может рассуждать о тупиках. Будучи американскими дипломатами, мы предпочитаем концентрироваться на поиске путей продвижения в сторону более конструктивных отношений между США и Россией", — сказала РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон.

Февральское решение

Посольство России в Вашингтоне, США
© AFP 2018 / Chris Kleponis
Политолог: Запад превратил мировой прогресс в "зомби-апокалипсис"
Запрос об изменении почтового адреса посольства США в Москве разрешится в феврале, следует из ответа столичной мэрии, направленного инициатору идеи Михаилу Дегтяреву.

"В нем сообщается, что данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании рабочей группы Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы. Заседание состоится уже в феврале текущего года", — сообщили в пресс-службе депутата.

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, в свою очередь, считает, что предложение о смене адреса посольства США в Москве является необдуманным, оно недостойно культуры и благородства русского народа.

"Любое предложение любого гражданина рассматривается, тем более депутата. Но я против всякого рода переименований. И становиться в ряд с очень, скажем, негативным решением, которое приняли американцы — мы все-таки русские люди, мы не опускаемся до такой низости, чтобы делать подобные вещи в ответ. Мое личное мнение — это необдуманное предложение, вот так спускаться "ниже плинтуса" недостойно культуры и благородства русского народа", — сказал РИА Новости Герасимов.

Площадь Бориса Немцова

Здание посольства России в США
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Мнение: переименование в США площади у посольства РФ — "мелкая пакость"
Городской совет Вашингтона в начале января единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

В ходе заседания члены совета отметили, что "это символическое признание памяти Бориса Немцова". Они также подчеркнули, что этот шаг "символизирует приверженность города демократии". В городском совете также выразили надежду на то, что табличка с названием площади Бориса Немцова появится до годовщины его гибели.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

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В мире
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Популярные комментарииВсе комментарии
Роман Москвинов
Тогда уж назвать как-нибудь в честь уничтоженного американцами коренного населения - индейцев!Пусть помнят - на чьей земле они сейчас пакостят.
03:43
14.02.2018
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