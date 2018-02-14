МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что США поддерживают свободу слова и страна может переименовать улицы в городах так, как ей захочется, и это является внутренним делом страны.
"Мы слышали об этом, мы также слышали о том, что русские думают о том, чтобы сделать то же самое. Это внутренний вопрос. Если город решит, что он хочет переименовать улицу… мы поддерживаем свободу слова, они могут называть ее как угодно", — сказала она, отвечая на вопрос о том, что Турция хочет переименовать улицу, на которой расположено посольство США.
"Североамериканский тупик"
Посольство США в Москве, в свою очередь, прокомментировало предложение поменять почтовый адрес на "Североамериканский тупик".
"Каждый может рассуждать о тупиках. Будучи американскими дипломатами, мы предпочитаем концентрироваться на поиске путей продвижения в сторону более конструктивных отношений между США и Россией", — сказала РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон.
Февральское решение
"В нем сообщается, что данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании рабочей группы Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы. Заседание состоится уже в феврале текущего года", — сообщили в пресс-службе депутата.
Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, в свою очередь, считает, что предложение о смене адреса посольства США в Москве является необдуманным, оно недостойно культуры и благородства русского народа.
"Любое предложение любого гражданина рассматривается, тем более депутата. Но я против всякого рода переименований. И становиться в ряд с очень, скажем, негативным решением, которое приняли американцы — мы все-таки русские люди, мы не опускаемся до такой низости, чтобы делать подобные вещи в ответ. Мое личное мнение — это необдуманное предложение, вот так спускаться "ниже плинтуса" недостойно культуры и благородства русского народа", — сказал РИА Новости Герасимов.
Площадь Бориса Немцова
В ходе заседания члены совета отметили, что "это символическое признание памяти Бориса Немцова". Они также подчеркнули, что этот шаг "символизирует приверженность города демократии". В городском совете также выразили надежду на то, что табличка с названием площади Бориса Немцова появится до годовщины его гибели.
Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.