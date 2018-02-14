Роспотребнадзор предупредил о вспышке скарлатины в Великобритании

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости скарлатиной в Великобритании, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского ведомства.

"Министерство здравоохранения Англии проинформировало о разрастании за последние три недели вспышки скарлатины и о почти двойном увеличении числа заболевших с начала текущего года. Только за одни выходные в Англии и Уэльсе зарегистрировано 735 случаев скарлатины. Инфекция чаще всего поражает детей в возрасте от 2 до 8 лет", — говорится в сообщении.

Также добавляется, что рост заболевания в стране наблюдается с 2015 года. В 2016 году было зарегистрировано самое большое количество больных с 1967 года — более 19 тысяч случаев за год.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.