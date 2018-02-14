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Министр внешней торговли Нидерландов возглавила МИД

02:1014.02.2018
(обновлено: 02:30 14.02.2018)
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© AP PhotoМинистр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Сигрид Каг. Архивное фотоМинистр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Сигрид Каг. Архивное фото
© AP Photo

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Сигрид Каг будет временно отвечать за деятельность министерства иностранных дел страны. Об сообщает издание De Telegraaf со ссылкой на премьер-министра королевства Марка Рютте.

Каг будет совмещать две должности после решения главы МИД Нидерландов Халбе Зейлстры уйти в отставку.

Нидерландская сторона ранее официально проинформировала об отмене визита в Россию Халбе Зейлстры, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Планировалось, что Зейлстра посетит 14 февраля Россию и встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Ложь о "великой России"

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава МИД Нидерландов заявил, что сожалеет о лжи про встречу с Путиным
Зейлстра в интервью газете Volkskrant ранее признался, что его рассказ о том, как он присутствовал на встрече с президентом России на его даче в 2006 году, был неправдой. По словам дипломата, он пошел на обман, чтобы защитить настоящего участника этой встречи, который и поделился с ним информацией о том, что Путин якобы назвал Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России".

Начиная с 2014 года Зейлстра не раз рассказывал, что слышал эти слова лично.

Позднее глава внешнеполитического ведомства принял решение уйти в отставку.

"Я сделал неверный выбор, я не должен был этого делать… Не вижу другого варианта, кроме как подать в отставку", — цитирует издание De Telegraaf слова Зейлстры.

Соврал и переврал

Пожилая женщина с велосипедом на мосту в центре Амстердама
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Странная позиция". Эксперт о лжи главы МИД Нидерландов про Россию
После разразившегося скандала выяснилось, что глава МИД Нидерландов не только солгал о встрече с президентом, но и неправильно интерпретировал слова о "великой России". Экс-директор компании Shell Йерун ван дер Вир заявил, что именно он является источником истории про встречу с Путиным на его даче в 2006 году, которую рассказывал глава МИД Нидерландов.

При этом Йерун ван дер Вир заявил, что Зейлстра мог неверно интерпретировать слова российского лидера, сообщает газета Volkskrant.
По его словам, российский лидер заявил что "исторически "великая Россия" больше, чем сегодняшняя Россия". По мнению бизнесмена, логично, что министр воспринял переданные ему слова Путина как желание влиять на территорию бывшей "великой России". При этом он подчеркнул, что не интерпретировал слова Путина "в агрессивном смысле".

Попытки приписать России "великодержавные амбиции"

Города мира. Амстердам
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Ну и что, что вранье?" Новый тренд европейской политики
В посольстве России в Нидерландах заявили, что инцидент с высказываниями Халбе Зейлстра являются внутренним делом королевства, вместе с тем Москва считает, что попытки некоторых стран приписать Москве "великодержавные амбиции" не выдерживают никакой критики.

"Не вправе комментировать их оценки поступка Зейлстры, так как рассматриваем это в качестве внутреннего дела Голландии. Вместе с тем не можем оставить без реакции упорно насаждаемые в голландском общественном мнении представления об агрессивных намерениях российского руководства, к чему, как мы видим, и подвёрстывается вся эта история с мнимым участием Зейлстры в беседе с Путиным", — говорится в сообщении.

"Попытки приписать России "великодержавные амбиции", стремление воссоздать "советскую империю" не выдерживают никакой критики. Об этом говорят лишь те, кто заинтересован в создании из России образа врага, кто под шумок о пресловутой "российской угрозе" продвигает на Восток военную инфраструктуру НАТО, сознательно провоцируя военную конфронтацию", — заявили в российской дипмиссии.

Падение уровня мировой элиты

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра. Архивное фото
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
Эксперт прокомментировал инцидент со словами главы МИД Нидерландов о Путине
Скандал с главой МИД Нидерландов Халбе Зейлстрой демонстрирует мизерабельное состояние мировой политической элиты, которая не отвечает за свои слова, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

"Я бы этому не придавал значения с точки зрения накала антироссийской кампании. Это просто свидетельствует о том, что безответственность политиков, то, о чем они говорят вслух и без последствий, является проявлением резкого снижения общих стандартов. К сожалению, у нас тоже не то чтобы сады цвели на этот счет, но это общее падение уровня мировых руководителей и качества политического дискурса", — считает эксперт.

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