Министр внешней торговли Нидерландов возглавила МИД

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Сигрид Каг будет временно отвечать за деятельность министерства иностранных дел страны. Об сообщает издание De Telegraaf со ссылкой на премьер-министра королевства Марка Рютте.
Каг будет совмещать две должности после решения главы МИД Нидерландов Халбе Зейлстры уйти в отставку.
Нидерландская сторона ранее официально проинформировала об отмене визита в Россию Халбе Зейлстры, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Планировалось, что Зейлстра посетит 14 февраля Россию и встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Ложь о "великой России"
Начиная с 2014 года Зейлстра не раз рассказывал, что слышал эти слова лично.
Позднее глава внешнеполитического ведомства принял решение уйти в отставку.
"Я сделал неверный выбор, я не должен был этого делать… Не вижу другого варианта, кроме как подать в отставку", — цитирует издание De Telegraaf слова Зейлстры.
Соврал и переврал
При этом Йерун ван дер Вир заявил, что Зейлстра мог неверно интерпретировать слова российского лидера, сообщает газета Volkskrant.
По его словам, российский лидер заявил что "исторически "великая Россия" больше, чем сегодняшняя Россия". По мнению бизнесмена, логично, что министр воспринял переданные ему слова Путина как желание влиять на территорию бывшей "великой России". При этом он подчеркнул, что не интерпретировал слова Путина "в агрессивном смысле".
Попытки приписать России "великодержавные амбиции"
"Не вправе комментировать их оценки поступка Зейлстры, так как рассматриваем это в качестве внутреннего дела Голландии. Вместе с тем не можем оставить без реакции упорно насаждаемые в голландском общественном мнении представления об агрессивных намерениях российского руководства, к чему, как мы видим, и подвёрстывается вся эта история с мнимым участием Зейлстры в беседе с Путиным", — говорится в сообщении.
"Попытки приписать России "великодержавные амбиции", стремление воссоздать "советскую империю" не выдерживают никакой критики. Об этом говорят лишь те, кто заинтересован в создании из России образа врага, кто под шумок о пресловутой "российской угрозе" продвигает на Восток военную инфраструктуру НАТО, сознательно провоцируя военную конфронтацию", — заявили в российской дипмиссии.
Падение уровня мировой элиты
"Я бы этому не придавал значения с точки зрения накала антироссийской кампании. Это просто свидетельствует о том, что безответственность политиков, то, о чем они говорят вслух и без последствий, является проявлением резкого снижения общих стандартов. К сожалению, у нас тоже не то чтобы сады цвели на этот счет, но это общее падение уровня мировых руководителей и качества политического дискурса", — считает эксперт.