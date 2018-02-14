Саакашвили опроверг информацию о том, что просил помощи у Меркель

ТБИЛИСИ, 14 фев – РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого выдворили с Украины в Польшу, опроверг сообщения о том, что призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель оказать ему поддержку в противостоянии украинскому президенту Петру Порошенко.

Во вторник Саакашвили заявил в интервью немецкому таблоиду Bild, что в Киеве на него "напали мужчины в масках", похитили, угрожали и "вывезли на частном самолете в Польшу". Он отметил, что "за этой акцией стоит коррумпированный украинский президент". Саакашвили добавил, что "если Европейский союз и прежде всего канцлер Ангела Меркель наконец что-то не предпримут, Украина будет разрушена". В правительстве ФРГ заявили, что приняли к сведению высказывания Саакашвили относительно ситуации на Украине.

"Совершенно не понимаю, откуда взялась эта информация про канцлера, кто вам об этом сказал. Я хорошо знаком с Меркель, но к ней точно не обращался", — заявил Саакашвили в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.