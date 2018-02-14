Саакашвили пообещал вернуться и в Грузию, и на Украину

ТБИЛИСИ, 14 фев – РИА Новости. Высланный Киевом в Польшу бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться и на свою родину, и на Украину.

"Я вернусь на Украину, так как у меня есть легитимное право на проживание там. Я также вернусь в Грузию. Олигархическое правление закончится намного быстрее, чем это себе представляют", — заявил Саакашвили в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

По его словам, "в существующих условиях необходимо вернуться и сменить ситуацию в обеих странах".

Саакашвили также заявил, что намерен в среду отправиться в Нидерланды, а затем "объехать всю Европу". "У меня запланированы встречи в Брюсселе, в Германии, во Франции, затем снова в Польше. Это я на Украине был ограничен, а сейчас могу летать как свободная птица", — сказал он.

Украинская погранслужба выслала Саакашвили в понедельник в Польшу, с территории которой он прошлой осенью прорвался на Украину через кордоны пограничников и правоохранителей. Польская сторона подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.