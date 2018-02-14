Берлин настаивает на освобождении журналиста, арестованного в Турции

БЕРЛИН, 14 фев — РИА Новости. Берлин продолжает настаивать на освобождении журналиста Дениза Юджеля, который в течение года находится под арестом в Турции, а также других арестованных по политическим мотивам граждан Германии, говорится в заявлении действующего главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля.

Немецкий журналист Дениз Юджель был арестован в феврале прошлого года в Стамбуле за "пропаганду терроризма". В мае по аналогичным обвинениям была арестована немецкая журналистка Мешале Толу.

"Пребывание в тюрьме в течение одного года Дениза Юджеля остается одним из основных препятствий в двусторонних отношениях между Германией и Турцией. Мы продолжаем настаивать в ходе наших переговоров на быстрой правовой процедуре. На наш взгляд, единственной целью может быть только освобождение Дениза Юджеля", — говорится в заявлении Габриэля, которое распространило ведомство.

По словам министра, "конечно, мы также решительно поддерживаем других немцев, которые находятся под стражей по политическим мотивам в Турции". Он указал, что внешнеполитическому ведомству "уже удалось добиться некоторых вещей в наших переговорах", в частности, несколько граждан Германии были выпущены по решению турецких судов и выехали на родину.

"Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло и в результате судебного решения по делу Дениза Юджеля", — добавил Габриэль.