"Олимпиада — это американский бизнес". Почему МОК подчиняется Вашингтону

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. Международный олимпийский комитет в 2017-м выделил США больше средств, чем остальным странам вместе взятым. Почему между МОК и Соединенными Штатами, точнее американскими компаниями, сложились столь теплые отношения — в материале РИА Новости.

Бухгалтерия олимпийского движения

Согласно отчету Международного олимпийского комитета, в 2017-м эта организация понесла убытки почти на 100 миллионов долларов, несмотря на несколько крупных спонсорских контрактов, заключенных на период с 2017 по 2020 год.

Вместе с тем Национальному олимпийскому комитету США была предоставлена финансовая помощь в размере 91,6 миллиона долларов, в то время как другие комитеты совокупно довольствовались суммой в 77,9 миллиона.

Повышенное внимание МОК к нуждам олимпийского движения в Соединенных Штатах легко объяснимо. Американские компании — фактически главные доноры бюджета этой спортивной организации. © РИА Новости / Антон Денисов Перейти в фотобанк Мнение: решение CAS по российским спортсменам обнажает сущность МОК

Когда Международному олимпийскому комитету предъявляют финансовые претензии, нередко звучит ответ: мол, МОК — не частная лавочка. На самом деле МОК — частное предприятие.

"Члены МОК, физические лица — представители организации в своих уважаемых странах, но не делегаты своих стран в Международном олимпийском комитете", — говорится в официальном разъяснении.

Международный олимпийский комитет извлекает прибыль из продажи прав на телевещание — сейчас это 47% бюджета, спонсорства — 45%. На продажу билетов приходится 5%, на лицензирование — 3%.

Львиную долю поступлений в бюджет МОК обеспечивают американские телекомпании. В благодарность за сотрудничество корпорациям из Штатов предоставляют больше прав, чем их конкурентам.

Сдвинуть время

Еще в 2006 году Европейский вещательный союз (EBU), объединяющий 74 телекомпании, возмутился тем, что на пекинской Олимпиаде в угоду американцам сдвинули время проведения соревнований. Тогда американская корпорация NBC за трансляцию игр в период с 2000 по 2008 год заплатила Международному олимпийскому комитету 3,55 миллиарда долларов.

"Соединенные Штаты — самый большой телевизионный рынок в мире, и явный интерес состоит в том, чтобы показывать ключевые спортивные мероприятия, когда большинство американцев могут их увидеть. Соревнования по пяти видам спорта, пользующимся наибольшей популярностью в США, часто проводятся так, чтобы подстроиться под прайм-тайм в Америке", — отмечают в канадской телерадиовещательной компании CBC.

Но речь идет не только о времени эфира. NBC способна определять и месяц проведения Олимпиады. В частности, когда Пекин впервые подавал заявку на Игры 2008 года, открытие планировалось на середину сентября. В NBC это расценили как вызов. "По воскресеньям и понедельникам транслируются игры Национальной футбольной лиги, а студенческие соревнования по футболу теперь занимают четыре-пять вечеров в неделю, — сказал тогда журналистам глава NBC Sports Дик Эберсол. — Это все нивелируется, если Олимпиаду открыть в середине августа".

В 2011 году NBC Universal купила у Международного олимпийского комитета за 4,38 миллиарда долларов права на трансляцию в США предстоящих Игр. Речь шла о зимних и летних Олимпиадах — 2014 года в Сочи, 2016-го — в Рио-де-Жанейро, а также 2018-го и 2020-х годов.



© AP Photo / Rebecca Blackwell Оператор американской телекомпании NBC на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро © AP Photo / Rebecca Blackwell Оператор американской телекомпании NBC на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро

В МОК не скрывали радости. "Мы с нетерпением ожидаем продолжения развития наших и без того прочных отношений в Лондоне в следующем году (на лондонской Олимпиаде-2012. — Прим. ред.)", — заявил тогдашний президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге.

Член исполкома МОК Ричард Каррион был менее патетичен и более конкретен. "Долгосрочная основа этого соглашения не только обеспечит превосходную трансляцию Олимпийских игр в США, но и окажет долговременную поддержку финансовой стабильности олимпийского движения в целом", — отметил он.

Огромные вложения оправдались. Только на трансляции сочинской Олимпиады компания Comcast, владеющая контрольным пакетом NBC Universal, заработала 1,1 миллиарда долларов. Ночные рейтинги телеканала NBC выросли вдвое. Впрочем, чистая прибыль была сравнительно небольшой.

"Реалити-шоу и мини-сериал"

В 2014-м МОК и NBC Universal договорились о продаже прав вещания в Соединенных Штатах с 2022 по 2032 год за 7,65 миллиарда.

Руководства Олимпийского комитета и NBC Universal рассыпались в комплиментах друг перед другом. Президент МОК Томас Бах высказал мнение, что "это отличное соглашение для всего олимпийского движения, гарантирующее финансовую безопасность на долгий период".

"Олимпиады уже давно вошли в структуру нашей компании", — открыто признался генеральный директор NBC Стив Берк.

В Европе Олимпиады тоже показывает американская компания — Discovery Communications, владеющая телеканалом Eurosport. В 2015 году Discovery Communications приобрела эксклюзивные права на трансляцию четырех предстоящих Игр (начиная с 2018-го) за 13 миллиардов евро.

Для американских медиакорпораций Олимпиада — это все-таки в первую очередь не спорт, а шоу. Точнее, бизнес на шоу. В 2016-м Джон Миллер, руководитель маркетинга NBC, отметил, что "те, кто смотрят Олимпиаду, не всегда собственно болельщики". "Игры смотрят чаще женщины, нежели мужчины. И женщины менее заинтересованы в спортивных результатах, а больше в самом событии. Это словно реалити-шоу и мини-сериал в одном флаконе", — пояснил он.