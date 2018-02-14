РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Олимпиада — это американский бизнес". Почему МОК подчиняется Вашингтону

08:0014.02.2018
2442630
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБолельщики возле Олимпийского стадиона в ПхенчханеБолельщики возле Олимпийского стадиона в Пхенчхане
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. Международный олимпийский комитет в 2017-м выделил США больше средств, чем остальным странам вместе взятым. Почему между МОК и Соединенными Штатами, точнее американскими компаниями, сложились столь теплые отношения — в материале РИА Новости.

Бухгалтерия олимпийского движения

Согласно отчету Международного олимпийского комитета, в 2017-м эта организация понесла убытки почти на 100 миллионов долларов, несмотря на несколько крупных спонсорских контрактов, заключенных на период с 2017 по 2020 год.

Вместе с тем Национальному олимпийскому комитету США была предоставлена финансовая помощь в размере 91,6 миллиона долларов, в то время как другие комитеты совокупно довольствовались суммой в 77,9 миллиона.

Повышенное внимание МОК к нуждам олимпийского движения в Соединенных Штатах легко объяснимо. Американские компании — фактически главные доноры бюджета этой спортивной организации.

МОК
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Мнение: решение CAS по российским спортсменам обнажает сущность МОК

Когда Международному олимпийскому комитету предъявляют финансовые претензии, нередко звучит ответ: мол, МОК — не частная лавочка. На самом деле МОК — частное предприятие.

"Члены МОК, физические лица — представители организации в своих уважаемых странах, но не делегаты своих стран в Международном олимпийском комитете", — говорится в официальном разъяснении.

Международный олимпийский комитет извлекает прибыль из продажи прав на телевещание — сейчас это 47% бюджета, спонсорства — 45%. На продажу билетов приходится 5%, на лицензирование — 3%.

© REUTERS / Denis BalibouseЛоготип МОК
© REUTERS / Denis Balibouse
Логотип МОК

Львиную долю поступлений в бюджет МОК обеспечивают американские телекомпании. В благодарность за сотрудничество корпорациям из Штатов предоставляют больше прав, чем их конкурентам.

Сдвинуть время

Еще в 2006 году Европейский вещательный союз (EBU), объединяющий 74 телекомпании, возмутился тем, что на пекинской Олимпиаде в угоду американцам сдвинули время проведения соревнований. Тогда американская корпорация NBC за трансляцию игр в период с 2000 по 2008 год заплатила Международному олимпийскому комитету 3,55 миллиарда долларов.

"Соединенные Штаты — самый большой телевизионный рынок в мире, и явный интерес состоит в том, чтобы показывать ключевые спортивные мероприятия, когда большинство американцев могут их увидеть. Соревнования по пяти видам спорта, пользующимся наибольшей популярностью в США, часто проводятся так, чтобы подстроиться под прайм-тайм в Америке", — отмечают в канадской телерадиовещательной компании CBC.

Томас Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Погибшая репутация: апелляция WADA и МОК как способ спасти то, чего уже нет

Но речь идет не только о времени эфира. NBC способна определять и месяц проведения Олимпиады. В частности, когда Пекин впервые подавал заявку на Игры 2008 года, открытие планировалось на середину сентября. В NBC это расценили как вызов. "По воскресеньям и понедельникам транслируются игры Национальной футбольной лиги, а студенческие соревнования по футболу теперь занимают четыре-пять вечеров в неделю, — сказал тогда журналистам глава NBC Sports Дик Эберсол. — Это все нивелируется, если Олимпиаду открыть в середине августа".

В 2011 году NBC Universal купила у Международного олимпийского комитета за 4,38 миллиарда долларов права на трансляцию в США предстоящих Игр. Речь шла о зимних и летних Олимпиадах — 2014 года в Сочи, 2016-го — в Рио-де-Жанейро, а также 2018-го и 2020-х годов.

© AP Photo / Rebecca BlackwellОператор американской телекомпании NBC на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Оператор американской телекомпании NBC на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро

В МОК не скрывали радости. "Мы с нетерпением ожидаем продолжения развития наших и без того прочных отношений в Лондоне в следующем году (на лондонской Олимпиаде-2012. — Прим. ред.)", — заявил тогдашний президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге.

Президент МОК Томас Бах. Архивное фото
© AFP 2018 / Fabrice Coffrinii
Президент МОК Бах заявил о необходимости реформы CAS

Член исполкома МОК Ричард Каррион был менее патетичен и более конкретен. "Долгосрочная основа этого соглашения не только обеспечит превосходную трансляцию Олимпийских игр в США, но и окажет долговременную поддержку финансовой стабильности олимпийского движения в целом", — отметил он.

Огромные вложения оправдались. Только на трансляции сочинской Олимпиады компания Comcast, владеющая контрольным пакетом NBC Universal, заработала 1,1 миллиарда долларов. Ночные рейтинги телеканала NBC выросли вдвое. Впрочем, чистая прибыль была сравнительно небольшой. 

"Реалити-шоу и мини-сериал"

В 2014-м МОК и NBC Universal договорились о продаже прав вещания в Соединенных Штатах с 2022 по 2032 год за 7,65 миллиарда.

Руководства Олимпийского комитета и NBC Universal рассыпались в комплиментах друг перед другом. Президент МОК Томас Бах высказал мнение, что "это отличное соглашение для всего олимпийского движения, гарантирующее финансовую безопасность на долгий период".

Логотип WADA
© REUTERS / Christinne Muschi
Эксперт о позиции WADA по допинг-тестам: слушать хотят только Родченкова

"Олимпиады уже давно вошли в структуру нашей компании", — открыто признался генеральный директор NBC Стив Берк. 

В Европе Олимпиады тоже показывает американская компания — Discovery Communications, владеющая телеканалом Eurosport. В 2015 году Discovery Communications приобрела эксклюзивные права на трансляцию четырех предстоящих Игр (начиная с 2018-го) за 13 миллиардов евро.  

Для американских медиакорпораций Олимпиада — это все-таки в первую очередь не спорт, а шоу. Точнее, бизнес на шоу. В 2016-м Джон Миллер, руководитель маркетинга NBC, отметил, что "те, кто смотрят Олимпиаду, не всегда собственно болельщики". "Игры смотрят чаще женщины, нежели мужчины. И женщины менее заинтересованы в спортивных результатах, а больше в самом событии. Это словно реалити-шоу и мини-сериал в одном флаконе", — пояснил он.

Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
chayser011
Кто там говорил о чистоте спорта ???
Красивые слова, что МОК вне политике ???
ОИ упали ниже плинтуса, так как превратились в помойку скандалов и интриг !!!
Вечная им память )))
08:30
14.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена