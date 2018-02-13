Кандидат в президенты Мексики заявил, что за ним следят

МЕХИКО, 13 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты Мексики Рикардо Анайя от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" заявил о слежке, якобы ведущейся за ним.
По словам Анайи, слежка за ним начинается с момента выхода из дома.
Обвинения в слежке в адрес CISEN ранее выдвигал и другой кандидат в президенты Андрес Мануэль Лопес Обрадор. В декабре 2017 года он заявил, что за ним следили во время поездки в мексиканский город Тула. При этом Лопес Обрадор пообещал в случае прихода к власти ликвидировать данную спецслужбу, что позволит сэкономить порядка 4 миллиардов песо в год (210 миллионов долларов).
Всеобщие выборы в Мексике намечены на 1 июля 2018 года.