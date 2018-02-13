Кандидат в президенты Мексики заявил, что за ним следят

МЕХИКО, 13 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты Мексики Рикардо Анайя от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" заявил о слежке, якобы ведущейся за ним.

"В последние дни за мной следят. Сегодня они на (автомобиле Nissan) Tiida. Несколько дней назад был Jeep (номера YHA 86 08). Один из водителей признался, что он из CISEN (служба разведки). Вместо того чтобы преследовать преступников, они шпионят за оппозиционерами. Я требую от правительства объяснений", — написал Анайя в своем микроблоге в Twitter. Там же он опубликовал фотографии автомобиля с преследователями.

По словам Анайи, слежка за ним начинается с момента выхода из дома.

Обвинения в слежке в адрес CISEN ранее выдвигал и другой кандидат в президенты Андрес Мануэль Лопес Обрадор. В декабре 2017 года он заявил, что за ним следили во время поездки в мексиканский город Тула. При этом Лопес Обрадор пообещал в случае прихода к власти ликвидировать данную спецслужбу, что позволит сэкономить порядка 4 миллиардов песо в год (210 миллионов долларов).

Всеобщие выборы в Мексике намечены на 1 июля 2018 года.