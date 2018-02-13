ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что США поддерживают свободу слова и страна может переименовать улицы в городах так, как ей захочется, и это является внутренним делом страны.

"Мы слышали об этом, мы также слышали о том, что русские думают о том, чтобы сделать то же самое. Это внутренний вопрос. Если город решит, что он хочет переименовать улицу…мы поддерживаем свободу слова, они могут называть ее как угодно", — сказала она, отвечая на вопрос о том, что Турция хочет переименовать улицу, на которой расположено посольство США.

Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев направил в мэрию Москвы письмо с предложением назвать безымянный внутридворовый проезд к Дому Наркомфина "Североамериканский тупик" и присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1. Сейчас диппредставительство находится по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8.

Свое предложение глава думского комитета высказал после переименования в Вашингтоне площади, на которой располагается посольство России, в площадь Бориса Немцова. По мнению местных властей, этот шаг "символизирует приверженность города демократии".

В понедельник в мэрии Москвы уведомили Дегтярева, что его инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании рабочей группы Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы. Заседание состоится уже в феврале текущего года.