СМИ узнали об оскорблениях в письме с белым порошком для Трампа-младшего

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Письмо с белым порошком, направленное сыну президента США Дональду Трампу-младшему, содержало оскорбления в его адрес, пишет издание New York Post со ссылкой на источники.
Ранее СМИ сообщили, что жена сына президента Ванесса Трамп была госпитализирована после открытия "конверта с белым порошком". Жена Трампа-младшего получила конверт около 10 утра по местному времени (18.00 мск). Отмечалось, что она была доставлена в госпиталь в качестве меры предосторожности. Сообщалось, что конверт был адресован Дональду Трампу-младшему. Содержимое конверта не представляло опасности, заявил позднее РИА Новости представитель нью-йоркской полиции.
В 2001 году в США было несколько случаев умышленной рассылки по почте споров сибирской язвы, в результате чего погибли пять и пострадали 17 человек.