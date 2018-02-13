Белый дом поддержит сделку демократов и республиканцев по иммиграции

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Белый дом поддержит сделку по иммиграционной реформе, которую обещают заключить республиканцы и демократы на этой неделе, заявила на брифинге представитель белого дома Сара Сандерс.
Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил во вторник, что они намерены договориться об иммиграционной реформе в США с демократическим меньшинством до конца этой недели. Отсутствие договоренностей по иммиграционной реформе стоили остановки правительству США на несколько дней.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей заявляла, что готова остановить правительство снова, если двухпартийная сделка по иммиграции не будет заключена. Однако конгресс США ночью в пятницу все-таки принял законопроект о параметрах федерального бюджета на 2018 и 2019 год, одновременно с этим продлив временное финансирование госучреждений до 23 марта.