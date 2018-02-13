Белый дом поддержит сделку демократов и республиканцев по иммиграции

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Белый дом поддержит сделку по иммиграционной реформе, которую обещают заключить республиканцы и демократы на этой неделе, заявила на брифинге представитель белого дома Сара Сандерс.

"Это на усмотрение конгресса — устанавливать временные рамки. Президент уже назвал это одним из приоритетов. И мы будем поддерживать эту часть американского законодательства (в случае его согласования конгрессом). Мы по-прежнему надеемся, что республиканцы и демократы смогут прийти к консенсусу для того, чтобы решить эту проблему", — сказала она.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил во вторник, что они намерены договориться об иммиграционной реформе в США с демократическим меньшинством до конца этой недели. Отсутствие договоренностей по иммиграционной реформе стоили остановки правительству США на несколько дней.

Лидер демократического меньшинства в палате представителей заявляла, что готова остановить правительство снова, если двухпартийная сделка по иммиграции не будет заключена. Однако конгресс США ночью в пятницу все-таки принял законопроект о параметрах федерального бюджета на 2018 и 2019 год, одновременно с этим продлив временное финансирование госучреждений до 23 марта.