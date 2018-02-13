Организатор взрывов в двух штатах США приговорен к пожизненному заключению

НЬЮ-ЙОРК, 13 фев — РИА Новости. Организатор взрывов в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси в 2016 году Ахмад Рахими был приговорен к пожизненному заключению и выплате компенсации, сообщили РИА Новости в прокуратуре.

"Он был приговорен к пожизненному сроку и возмещению ущерба в 562 тысячи 802 доллара", — сообщили агентству. Вынесение приговора состоялось во вторник в федеральном суде в Нью-Йорке.

Уроженец Афганистана, получивший гражданство США и проживавший в штате Нью-Джерси, обвинялся в использовании оружия массового поражения, попытке использования оружия массового поражения, организации взрыва в общественном месте, уничтожении имущества путем взрыва, попытке уничтожения собственности, перевозке взрывчатки, а также по двум эпизодам по использованию взрывного устройства для совершения преступления.

Ранее также сообщалось, что Рахими не сожалел о содеянном, а также вел пропаганду терроризма среди заключенных.

В сентябре 2016 года в районе Челси в западной части Манхэттена произошел взрыв начиненной осколками скороварки, в котором пострадал 31 человек. В этот же день самодельная бомба взорвалась в мусорном баке в городке Сисайд-Парк (штат Нью-Джерси). Через сутки пакет с самодельными бомбами был обнаружен в городе Элизабет в штате Нью-Джерси, где проживал Рахимич с семьей. Предмет взорвался при попытке робота-сапера его обезвредить. Рахими был задержан спустя несколько дней после взрывов.