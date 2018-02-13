В Госдепе прокомментировали ситуацию с расследованием вокруг Нетаньяху

ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. США считают расследование в отношении премьера Израиля Биньямина Нетаньяху внутренним делом этой страны, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Все, что я могу сказать по этому поводу, — это то, что у США очень крепкие отношения не только с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, но и с правительством Израиля. Нам, конечно, известно об этом (заключении полиции), но мы рассматриваем это как внутреннее дело Израиля", — сказала Науэрт во вторник на брифинге.