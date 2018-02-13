Полиция рекомендовала предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев — РИА Новости. Полиция Израиля объявила, что собрала достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху по итогам расследования двух уголовных дел.
Одно из дел, так называемое "дело 1000", касается дорогостоящих подарков, которые Нетаньяху якобы получал от представителей деловых кругов. Во втором — "деле 2000" — речь идет о попытках израильского премьера договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства. По версии полиции, в обмен Нетаньяху предлагал принять закон, который бы ограничивал возможности основного конкурента издательства — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".
"По завершении расследования ("дела 1000". — Прим. ред.) позиция полиции заключается в том, что собрана достаточная доказательная база для того, чтобы подкрепить подозрения против премьер-министра Биньямина Нетаньяху в совершении таких правонарушений, как получение взяток, мошенничество и злоупотребление доверием", — сказано в заявлении стражей порядка.
В деле также фигурируют голливудский продюсер Арнон Мильчин, которому полиция рекомендует предъявить обвинение в даче взятки, и австралийский предприниматель Джеймс Пакер.
По поводу второго дела полиция заявила, что считает достаточной доказательную базу для предъявления Нетаньяху обвинений в вымогательстве взятки, мошенничестве и злоупотреблении доверием, а главе "Едиот Ахронот" Арнону Мозесу — обвинения в предложении взятки.
Решать, предстанет ли Нетаньяху перед судом, теперь предстоит генпрокурору и юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту, который будет изучать материалы дел и консультироваться с госпрокурором Шаем Ницаном.
Сам глава кабинета ранее выступил с телеобращением к нации, в котором выразил уверенность в том, что дела против него развалятся. Нетаньяху также напомнил об отсутствии у рекомендаций полиции юридической силы и пообещал продолжить руководить Израилем. Кроме того, он объявил о намерении принять участие в следующих выборах, которые должны состояться в 2019 году.