Полиция рекомендовала предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев — РИА Новости. Полиция Израиля объявила, что собрала достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху по итогам расследования двух уголовных дел.

Материалы переданы в прокуратуру вместе с рекомендацией, не имеющей юридической силы, для принятия окончательного решения, от которого будет зависеть политическое будущее главы правительства.

Одно из дел, так называемое "дело 1000", касается дорогостоящих подарков, которые Нетаньяху якобы получал от представителей деловых кругов. Во втором — "деле 2000" — речь идет о попытках израильского премьера договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства. По версии полиции, в обмен Нетаньяху предлагал принять закон, который бы ограничивал возможности основного конкурента издательства — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

"По завершении расследования ("дела 1000". — Прим. ред.) позиция полиции заключается в том, что собрана достаточная доказательная база для того, чтобы подкрепить подозрения против премьер-министра Биньямина Нетаньяху в совершении таких правонарушений, как получение взяток, мошенничество и злоупотребление доверием", — сказано в заявлении стражей порядка.

В материалах дела говорится, что стоимость якобы полученных от бизнесменов подарков — сигар, шампанского и драгоценностей — следствие оценивает в миллион шекелей (более 280 тысяч долларов. — Прим. ред).

В деле также фигурируют голливудский продюсер Арнон Мильчин, которому полиция рекомендует предъявить обвинение в даче взятки, и австралийский предприниматель Джеймс Пакер.

По поводу второго дела полиция заявила, что считает достаточной доказательную базу для предъявления Нетаньяху обвинений в вымогательстве взятки, мошенничестве и злоупотреблении доверием, а главе "Едиот Ахронот" Арнону Мозесу — обвинения в предложении взятки.

Решать, предстанет ли Нетаньяху перед судом, теперь предстоит генпрокурору и юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту, который будет изучать материалы дел и консультироваться с госпрокурором Шаем Ницаном.

Сам глава кабинета ранее выступил с телеобращением к нации, в котором выразил уверенность в том, что дела против него развалятся. Нетаньяху также напомнил об отсутствии у рекомендаций полиции юридической силы и пообещал продолжить руководить Израилем. Кроме того, он объявил о намерении принять участие в следующих выборах, которые должны состояться в 2019 году.