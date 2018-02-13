РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Нидерландский министр уволился из-за скандала вокруг лжи про Путина

22:4613.02.2018
(обновлено: 22:49 13.02.2018)
1337230
© AFP 2018 / Emmanuel DunandМинистр иностранных дел Нидерландов Халбе ЗейлстраМинистр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Излишняя болтливость стоила должности главе МИД Нидерландов Халбе Зейлстре. Во вторник Зейлстра, ранее признавшийся в том, что лгал про присутствие на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на его даче в 2006 году, подал в отставку. Скандал разразился накануне запланированного визита главы МИД Нидерландов в РФ. Гаага уже официально проинформировала Москву о его отмене. По мнению экспертов, ситуация с нидерландским министром демонстрирует общее падение уровня мировых руководителей и качества политического дискурса.

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра. Архивное фото
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
Глава МИД Нидерландов, солгавший о встрече с Путиным, ушел в отставку

Излишняя болтливость

С 2014 года Зейлстра неоднократно заявлял, что присутствовал на даче Путина в 2006 году, где он лично слышал, как Путин назвал Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России". Однако за два дня до своего визита в РФ в интервью газете Volkskrant министр заявил, что выдумал факт своего присутствия, потому что пытался защитить настоящего участника истории, от которого он услышал информацию.

Высказывания главы МИД не прошли незамеченными, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявил, что Зейлстра поступил "неразумно", однако останется в своей должности, поскольку содержание истории не оспаривается. Однако оппозиционные партии королевства выступили с критикой Зейлстры и потребовали вынести обсуждение инцидента в парламент до встречи министра с главой российского МИД, которая планировалась на этой неделе. Зейлстра заявил, что сожалеет о том, что солгал о встрече с президентом России, и не возражает против требований оппозиции провести посвященные данному инциденту дебаты.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Глава МИД Нидерландов заявил, что сожалеет о лжи про встречу с Путиным

Во вторник, выступая перед депутатами в нижней палате парламента, он сказал, что не видит в этой ситуации другого выхода кроме как подать в отставку.

"Я сделал неверный выбор, я не должен был этого делать… Я не вижу другого варианта, кроме как подать в отставку", — заявил он.

Соврал и переврал

После разразившегося скандала выяснилось, что глава МИД Нидерландов не только солгал о встрече с президентом, но и неправильно интерпретировал слова о "великой России". Экс-директор компании Shell Йерун ван дер Вир заявил, что именно он является источником истории про встречу с Путиным на его даче в 2006 году, которую рассказывал глава МИД Нидерландов.

При этом Йерун ван дер Вир заявил, что глава МИД мог неверно интерпретировать слова российского лидера, сообщает газета Volkskrant.

Пожилая женщина с велосипедом на мосту в центре Амстердама
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Странная позиция". Эксперт о лжи главы МИД Нидерландов про Россию

По его словам, российский лидер заявил что "исторически "великая Россия" больше, чем сегодняшняя Россия". По мнению бизнесмена, логично, что министр воспринял переданные ему слова президента РФ как желание влиять на территорию бывшей "великой России". При этом он подчеркнул, что не интерпретировал слова Путина "в агрессивном смысле".

Элементы информационной войны

Инцидент с высказываниями главы МИД Нидерландов о встрече с президентом РФ свидетельствует о том, что информационная война против России ведется на самом высоком уровне, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Игорь Морозов.

"Сделанные ранее заявления главы МИД Нидерландов — это один из элементов информационной войны против России, в которой используется госаппарат самого высокого ранга", — отметил Морозов.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР), комментируя ситуацию, заявил, что выдавать неправдивую информацию публично, а затем пытаться строить на этих ложных фактах государственную политику — безответственный подход, из-за этого все сложнее вести диалог с западными политиками.

Города мира. Амстердам
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Ну и что, что вранье?" Новый тренд европейской политики

"Сложно строить диалог, конечно. Межправительственная дипломатия переходит черту, когда уже непонятно, где правда, где ложь. И особенно с западными партнерами все сложнее иметь дело в этом плане. Они все чаще выдают непроверенные факты… и вообще какие-то слухи за достоверную информацию. Самое смешное, что на ее основе пытаются выстраивать свою государственную политику", — сказал Морозов РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Нидерланды — суверенная страна, поэтому Москва не может вмешиваться в их кадровую политику и рекомендовать сменить министра иностранных дел. "Это, конечно, очень безответственный подход. С нашей точки зрения, мы бы хотели пожелать нашим западным партнерам быть четче в своих высказываниях и более ответственными в реализации своей политики… Мы можем только пожелать им быть более внимательными и ответственными к своим высказываниям", — сказал Морозов.

Длинный язык до Москвы не доведет

Скандал разразился за два дня до предполагаемого визита главы МИД Нидерландов в Москву. Ожидалось, что Зейлстра посетит 14 февраля Россию и встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что министры собирались обсудить состояние дел в отношениях двух стран, которые в "последние годы складывались непросто" и "омрачены развязанной в голландских СМИ беспрецедентной антироссийской кампанией".

Вид на один из каналов Амстердама. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
В российском посольстве прокомментировали слова главы МИД Нидерландов

Гаага уже официально проинформировала Москву об отмене визита.

Падение уровня мировых руководителей

Скандал с главой МИД Нидерландов демонстрирует мизерабельное состояние мировой политической элиты, которая не отвечает за свои слова, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

По его словам, скандал с главой МИД Нидерландов демонстрирует, что многие мировые политики ведут себя как в детском саду.

"Когда для того, чтобы сделать свою мысль более убедительной, хочется ее ярче выразить, чем-нибудь приукрасить, чем-нибудь домыслить или, как в данном случае, выдать некую ситуацию за ту, которую видел своими глазами, хотя на самом деле слышал об этом не из первых рук", — сказал он РИА Новости.

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра. Архивное фото
© AFP 2018 / Aurore Belot
Эксперт после скандала с Зейлстрой отметил падение уровня мировой элиты

Лукьянов полагает, что ситуация с нидерландским министром демонстрирует общее падение уровня мировых руководителей.

"Я бы этому не придавал значения с точки зрения накала антироссийской кампании. Это просто свидетельствует о том, что безответственность политиков, то, о чем они говорят вслух и без последствий, является проявлением резкого снижения общих стандартов. К сожалению, у нас тоже не то чтобы сады цвели на этот счет, но это общее падение уровня мировых руководителей и качества политического дискурса", — считает эксперт.

"Я не стал бы из этой ситуации раздувать ничего, просто это свидетельство того, какое мизерабельное состояние представляет собой мировая политическая элита, которая за свои слова не отвечает", — добавил он.

Комментировать
В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 13 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Пётр Пейсаховский
Всего одна ложь стоила чиновнику Нидерландов поста. Всего одна, Карл! (правда, повторенная несколько раз). Конечно, нам может льстить, что уволили именно за ложь о Путине, но с таким же успехом это могла бы быть ложь про любого другого лидера. И, вот, если только представить, что у нас начнут увольнять чиновников за каждое враньё (о недружественной стране, например), у нас же их вообще скоро не останется!
00:52
14.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Вениамин Шабалин
Этот инцидент только следствия.А вот интересно кто и что заставило это сказать по прошествии 3-х лет.Врал столько лет,а тут совесть проснулась?Глупость.Что то готовится в Гааге.
00:00
14.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена