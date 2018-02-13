В офис Обамы прибыла полиция после обнаружения там письма с белым порошком

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Полиция прибыла в офис бывшего президента Барака Обамы в Вашингтоне после сообщений об обнаружении там белого порошка, сообщает телеканал Fox 5 со ссылкой на пожарную службу города.

Обама арендует офис в здании Всемирного фонда дикой природы, на адрес которого, по предварительным данным, пришло письмо с белым веществом. Письмо прислано из Гонконга и не имеет обратного адреса, сообщает телеканал.

На месте находятся сотрудники полиции и пожарной службы, а также ФБР и Секретной службы США, идет расследование.

Ранее СМИ сообщили, что жена сына действующего президента Ванесса Трамп была госпитализирована после открытия "конверта с белым порошком". Жена Трампа-младшего получила конверт около 10 утра (18.00 мск), в больницу она была доставлена в качестве меры предосторожности. Сообщалось, что конверт был адресован Дональду Трампу-младшему. Содержимое конверта не представляло опасности, заявил позднее РИА Новости представитель нью-йоркской полиции.

Позднее Скотланд-Ярд сообщил, что в один из офисов Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании, также было доставлено письмо с белым порошком.