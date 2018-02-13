Нетаньяху уверен, что дела против него завершатся ничем

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен и дальше руководить страной, и выразил уверенность в том, что расследования, которые ведутся против него, завершатся ничем.

В телеобращении он подчеркнул, что рекомендации полиции предъявить ему обвинения в коррупции не имеют юридической силы, и решение по этому поводу вправе принимать только прокуратура.

"И в этот раз все тоже закончится ничем", — сказал премьер, напомнив о том, что подвергается нападкам и подозрениям всю свою политическую карьеру.

"Я чувствую высокую ответственность и дальше вести Израиль к высоким целям", — подчеркнул Нетаньяху.

Местное телевидение ранее сообщило, что полиция рекомендовала прокуратуре предъявить ему обвинения в коррупции и злоупотреблении доверием по итогам расследования двух уголовных дел.

Одной из них касалось подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, второе — попытки договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".