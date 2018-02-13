Турция призвала Грецию снизить напряженность в Эгейском море

АНКАРА, 13 фев — РИА Новости. Премьер Турции Бинали Йылдырым в ходе телефонных переговоров с греческим коллегой Алексисом Ципрасом призвал Афины к снижению напряженности в разделяющем две страны Эгейском море, сообщает во вторник турецкий телеканал NTV со ссылкой на источник в администрации премьера республики.
Как сообщает турецкий телеканал, Йылдырым выразил Ципрасу обеспокоенность в связи с ситуацией в Эгейском море. Премьеры сошлись во мнении, что проблему надо решать путем диалога, в связи с чем представители военных ведомств двух стран проведут встречу.
В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа (Кардак) в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США. В последние дни кризиса, 31 января 1996 года, в районе конфликта разбился вертолет ВМС Греции, погибли три греческих офицера. Причиной аварии назвали технические проблемы.