Турция призвала Грецию снизить напряженность в Эгейском море

АНКАРА, 13 фев — РИА Новости. Премьер Турции Бинали Йылдырым в ходе телефонных переговоров с греческим коллегой Алексисом Ципрасом призвал Афины к снижению напряженности в разделяющем две страны Эгейском море, сообщает во вторник турецкий телеканал NTV со ссылкой на источник в администрации премьера республики.

Согласно сообщению греческой береговой охраны, в понедельник в 23.40 (00.40 вторника мск) "в территориальных водах Греции восточнее Имиа турецкий патрульный катер совершал опасные маневры в нарушение международных правил предупреждения столкновений и столкнулся с… кораблем греческой береговой охраны, который патрулировал в этом районе". Корабль получил повреждения, экипаж не пострадал. МИД Греции заявил протест и вызвал турецкого посла.

Как сообщает турецкий телеканал, Йылдырым выразил Ципрасу обеспокоенность в связи с ситуацией в Эгейском море. Премьеры сошлись во мнении, что проблему надо решать путем диалога, в связи с чем представители военных ведомств двух стран проведут встречу.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил информацию о столкновении катеров турецкой и греческой береговой охраны. По его словам, инцидент не вызвал проблем. Эрдоган возложил ответственность за происшествие на греческую сторону, сказав, что "греки растерялись".

В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа (Кардак) в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США. В последние дни кризиса, 31 января 1996 года, в районе конфликта разбился вертолет ВМС Греции, погибли три греческих офицера. Причиной аварии назвали технические проблемы.