Эксперт после скандала с Зейлстрой отметил падение уровня мировой элиты

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Скандал с главой МИД Нидерландов Халбе Зейлстрой демонстрирует мизерабельное состояние мировой политической элиты, которая не отвечает за свои слова, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра во вторник заявил об уходе в отставку со своего поста. Ранее Зейлстра в интервью газете Volkskrant заявил, что солгал про присутствие на встрече с президентом РФ Путиным на его даче в 2006 году. С 2014 года Зейлстра неоднократно заявлял, что во время этой встречи лично слышал, как Путин назвал Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России". В новом интервью министр заявил, что выдумал факт своего присутствия, потому что пытался защитить настоящего участника истории, от которого он услышал информацию.

По словам Лукьянова, скандал с главой МИД Нидерландов демонстрирует, что многие мировые политики ведут себя как в детском саду.

"Когда для того, чтобы сделать свою мысль более убедительной, хочется ее ярче выразить, чем-нибудь приукрасить, чем-нибудь домыслить или, как в данном случае, выдать некую ситуацию за ту, которую видел своими глазами, хотя на самом деле слышал об этом не из первых рук", — сказал он РИА Новости.

Лукьянов полагает, что ситуация с нидерландским министром демонстрирует общее падение уровня мировых руководителей.

"Я бы этому не придавал значения с точки зрения накала антироссийской кампании. Это просто свидетельствует о том, что безответственность политиков, то, о чем они говорят вслух и без последствий, является проявлением резкого снижения общих стандартов. К сожалению, у нас тоже не то чтобы сады цвели на этот счет, но это общее падение уровня мировых руководителей и качества политического дискурса", — считает эксперт.

"Я не стал бы из этой ситуации раздувать ничего, просто это свидетельство того, какое мизерабельное состояние представляет собой мировая политическая элита, которая за свои слова не отвечает", — добавил он.