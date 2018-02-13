Итальянская Мантуя лишила Муссолини звания почетного гражданина

РИМ, 13 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Власти итальянской Мантуи спустя свыше 90 лет лишили бывшего диктатора Бенито Муссолини звания почетного гражданина города.

Соответствующее решение большинством голосов приняли депутаты городского совета, несмотря на то, что его председатель Массимо Аллегретти призывал не принимать выдвинутую группой левых и левоцентристских депутатов инициативу.

"Этот шаг оказался бы чрезвычайно несвоевременным, потому что история уже вынесла свой приговор", — заявил он на заседании.

Фашистский лидер стал почетным гражданином города на севере Италии в мае 1924 года. В ту пору практика присуждения ему подобных званий была весьма распространена.

Дискуссия об отмене решения 90-летней давности продолжалась в городском совете Мантуи свыше трех часов, свидетельствует запись заседания, опубликованная в Youtube.

"Муссолини не может оставаться среди почетных граждан Мантуи, потому что он для нее ничего не сделал, а был диктатором и душителем свободы", — заявил глава фракции Демократической партии Джованни Пасетти.

Согласно официальной версии, до сих пор вызывающей многие вопросы у историков и политиков, Муссолини был расстрелян итальянскими партизанами вместе со своей любовницей Клареттой Петаччи в местечке Джулино-ди-Меццегра (Giulino di Mezzegra) 28 апреля 1945 года.

После экзекуции их тела были доставлены в Милан на площадь Лоретто. Затем их трупы вместе с телами других расстрелянных деятелей фашистской партии повесили вверх ногами на бензоколонке, находившейся неподалеку.