"Отвратительный" способ приготовления пищи возмутил пользователей Сети

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Сети обсуждают ролик, на котором женщина готовит начинку для рождественской индейки, не используя нож. Вместо этого она пережевывает продукты и выплевывает их в тарелку. Полная версия видеорецепта опубликована на портале Mashable.

Повар Натан Седдия утверждает, что часто травмировала себя кухонными ножами и потому решила полностью отказаться от них. В качестве альтернативы героиня видео предлагает измельчать продукты собственными зубами. На кадрах видно, как Седдия растапливает во рту масло, после чего выплевывает его в миску. То же самое она проделывает с морковью и луком.

Экстравагантный способ готовки озадачил пользователей соцсетей. Большинство комментаторов назвали его "отвратительным" и указали на то, что посторонний человек никогда не согласится есть пережеванные продукты.

"Это самый мерзкий способ приготовления пищи", — написал PeaceToTheWorld.

"Даже моя собака не стала бы это есть", — уверен Chachar.

"Напомните, чтобы я никогда не ходил к ней на ужин", — прокомментировал ролик Hyperis A.

"Фу, мне стало тошно. Что за идиотизм", — выразил негодование deadhappy.

Были и те, кто счел видеорецепт весьма оригинальным.

"Блестящая идея! Больше не буду использовать ножи. Я собирался сделать пиццу этим вечером. Кто со мной?" — поинтересовался у пользователей Brian O'Connor.

"Выглядит очень неплохо", — считает ОDulainne.

По информации портала, на сегодняшний день повар опубликовала три ролика, которые посмотрели более 150 тысяч человек.