Ципрас потребовал от Турции прекратить провокации в Эгейском море

АФИНЫ, 13 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во вторник вечером провел телефонный разговор с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом по просьбе турецкой стороны, сообщила пресс-служба греческого премьера.

Разговор состоялся вскоре после инцидента возле островов Имиа в Эгейском море, где турецкий патрульный катер протаранил греческий корабль береговой охраны.

"Премьер Греции решительно указал своему турецкому коллеге, что такие события, как вчера в районе Имиа, подрывают греко-турецкие и европейско-турецкие отношения и нарушают международное право. Он подчеркнул необходимость немедленно положить конец растущим провокационным нарушениям Турции в территориальных водах и воздушном пространстве греческих островов в Эгейском море и снизить напряженность", — говорится в сообщении.

В ходе разговора премьеры согласились активизировать переговоры по мерам доверия.

Согласно официальному сообщению греческой береговой охраны, в понедельник в 23.40 (00.40 вторника мск) "в греческих территориальных водах восточнее Имиа турецкий патрульный катер совершал опасные маневры в нарушение международных правил предупреждения столкновений судов, и столкнулся с кормой по левому борту корабля "090" греческой береговой охраны, который патрулировал в этом районе".

По данным береговой охраны, корабль получил повреждения, члены экипажа не пострадали.

МИД Греции заявил протест, в министерство был вызван посол Турции в Афинах.