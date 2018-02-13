Ципрас потребовал от Турции прекратить провокации в Эгейском море

АФИНЫ, 13 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во вторник вечером провел телефонный разговор с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом по просьбе турецкой стороны, сообщила пресс-служба греческого премьера.
"Премьер Греции решительно указал своему турецкому коллеге, что такие события, как вчера в районе Имиа, подрывают греко-турецкие и европейско-турецкие отношения и нарушают международное право. Он подчеркнул необходимость немедленно положить конец растущим провокационным нарушениям Турции в территориальных водах и воздушном пространстве греческих островов в Эгейском море и снизить напряженность", — говорится в сообщении.
В ходе разговора премьеры согласились активизировать переговоры по мерам доверия.
По данным береговой охраны, корабль получил повреждения, члены экипажа не пострадали.
МИД Греции заявил протест, в министерство был вызван посол Турции в Афинах.