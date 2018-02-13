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Конгрессмен назвал самой страшной угрозой для США растущий долг

21:1913.02.2018
(обновлено: 21:46 13.02.2018)
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© AP Photo / Amr NabilМужчины возле баннера с изображением американского доллара возле обменного пункта. Архивное фотоМужчины возле баннера с изображением американского доллара возле обменного пункта. Архивное фото
© AP Photo / Amr Nabil

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Основная угроза для США исходит не от России, а от растущего долга, заявил сенатор США от Теннесси, член Республиканской партии Боб Коркер на слушаниях по бюджету в конгрессе. 

Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Сенатор заметил, что в 2028 году у Соединенных Штатов соотношение долга к ВВП достигнет 91 процента. "Это самая страшная для США угроза и исходит она не от "Исламского государства"*, Ирана или России, а именно от растущего долга", — сказал он. Одной из самых острых проблем в американской экономике является увеличение внешних заимствований, которые уже вплотную подошли к 100 процентам ВВП США. По данным некоторых крупнейших фининститутов, таких как МВФ, даже эта цифра уже преодолена.

Директор административно-бюджетного управления администрации США Мик Малвейни ответил, что подготовленный Белым домом бюджет на 2019 финансовый год предполагает меры для сокращения трат на ближайшие десять лет в размере трех триллионов долларов.

"Я думаю, что бюджет содержит ответ на этот вопрос. Имейте в виду: несмотря на то, что в перспективе десяти лет этого пока не видно, но этот бюджет представляет сокращение расходов на три триллиона долларов", — сказал Малвейни.

Пентагон в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Правительство США запрашивает у конгресса финансирование на 2019 год в размере 3,422 триллиона долларов (21 процент ВВП), при этом предполагаемый дефицит бюджета должен составить 984 миллиарда долларов, или 4,7 процента ВВП, говорится в бюджетном предложении.

Таким образом, общий бюджет правительства, с учетом средств, которые США планируют привлечь, составит 4,4 триллиона долларов. Заимствования американского правительства через инструмент гособлигаций на ноябрь 2017 года составили 6,34 триллиона долларов.

Речь идет не об окончательных цифрах бюджетного финансирования, и эти цифры могут претерпеть значительные изменения в процессе утверждения конгрессом США.

Многообещающий президент США
© Инфографика
Многообещающий президент США

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