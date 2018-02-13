ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Основная угроза для США исходит не от России, а от растущего долга, заявил сенатор США от Теннесси, член Республиканской партии Боб Коркер на слушаниях по бюджету в конгрессе.
Директор административно-бюджетного управления администрации США Мик Малвейни ответил, что подготовленный Белым домом бюджет на 2019 финансовый год предполагает меры для сокращения трат на ближайшие десять лет в размере трех триллионов долларов.
"Я думаю, что бюджет содержит ответ на этот вопрос. Имейте в виду: несмотря на то, что в перспективе десяти лет этого пока не видно, но этот бюджет представляет сокращение расходов на три триллиона долларов", — сказал Малвейни.
Таким образом, общий бюджет правительства, с учетом средств, которые США планируют привлечь, составит 4,4 триллиона долларов. Заимствования американского правительства через инструмент гособлигаций на ноябрь 2017 года составили 6,34 триллиона долларов.
Речь идет не об окончательных цифрах бюджетного финансирования, и эти цифры могут претерпеть значительные изменения в процессе утверждения конгрессом США.