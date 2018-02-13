Генсек ООН встретился с Тиллерсоном и Могерини в Кувейте

ООН, 13 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник провел встречи с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Глава всемирной организации во вторник находится в кувейтский столице, где проходит международная конференция по восстановлению Ирака. Гутерреш выступит на конференции в среду.

"Он провел некоторые двусторонние встречи в Кувейте, в том числе с Федерикой Могерини и Рексом Тиллерсоном", — сообщил Дюжаррик на брифинге.

На полях форума также состоялась внеочередная министерская встреча коалиции по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.