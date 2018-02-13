В США считают, что РФ будет стараться повлиять на выборы в других странах

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Разведсообщество США считает, что Москва продолжит вмешательство в американские и европейские выборы через кибератаки и пропаганду, заявил на совместных слушаниях в сенате директор национальной разведки Дэниэл Коутс.

"Мы полагаем, что, постоянные и разрушительные кибератаки против США и наших европейских партнеров продолжатся, выборы используются в качестве возможности для подрыва нашей демократии", — сказал Коутс на слушаниях, посвященных мировым угрозам.

Он отметил, что наибольшая угроза в этой связи исходит от России, Китая и Ирана. Коутс заявил, что, по оценкам Вашингтона, "российская разведка продолжит свои усилия по распространению лживой информации через российские государственные СМИ".

Принявшие участие в слушаниях другие руководители разведки США, отвечая на вопросы сенаторов, сошлись во мнении, что Россия продолжит вмешательство в выборы в США. "Мы не видели каких-либо изменений в поведении России", — сообщил сенаторам глава ЦРУ Майкл Помпео.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.