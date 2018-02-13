Украина подозревает четырех граждан Грузии в вооруженных нападениях

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Прокуратура Киева подозревает четырех граждан Грузии в вооруженных нападениях и завладении деньгами на общую сумму около 300 тысяч долларов в украинской столице, сообщила во вторник пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.
По данным ведомства, у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, балаклавы, средства связи — радиостанции, элитные транспортные средства и автомобильные номерные знаки украинской и иностранной регистрации.
В пресс-службе добавили, что все четверо находятся под стражей, правоохранители проверяют их причастность к таким же преступлениям в других регионах страны. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы, досудебное расследование продолжается.
О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>