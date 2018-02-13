Суд лишил Ассанжа возможности отменить ордер на арест в Британии

ЛОНДОН, 13 фев — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский суд оставил в силе ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что означает немедленное задержание создателя сайта разоблачений, если он выйдет из посольства Эквадора, где скрывается несколько последних лет. И это решение суда обжалованию не подлежит.
Во вторник судья Магистратского суда лондонского района Вестминстер Эмма Арбутнот отклонила все пять дополнительных доводов защиты, предоставившей суду свидетельства против экстрадиции, а также другие аргументы. Признавая, что состоянию здоровья годами находящегося в помещении Ассанжа наносится серьезный вред, судья, тем не менее, сочла, что лучшим способом разрешить проблему будет появление основателя WikiLeaks в суде.
"С одной стороны, человек не появился в суде, с другой стороны, он не может выйти из небольшой квартиры и теряет здоровье. Он должен появиться в суде и отстоять свою позицию", — сказала судья.
Защита настаивала на том, что дело Ассанжа имеет особый общественный интерес, который "состоит в том, чтобы предоставлять правдивую информацию и бороться за свободу слова". Адвокаты пытались добиться отмены ордера, увязывая его с решением шведских властей, прекративших следствие по делу Ассанжа, которого подозревали в совершении в 2010 году изнасилования.
Аргументы судьи
Судья не согласилась с утверждениями адвокатов Ассанжа о нарушениях по его делу, якобы допущенных британскими властями в течение последних лет. "Утверждение о том, что Ассанж был оставлен без надлежащей юридической помощи, не соответствует действительности, с момента задержания и во время двух слушаний с ним работали ведущие адвокаты страны", — отметила Арбутнот.
Не согласилась она и с тем, что условия содержания Ассанжа в британской тюрьме были тяжелыми.
"Я не нахожу условия содержания Ассанжа в тюрьме тяжелыми. К тому же он сразу же был освобожден под залог", — сказала судья, напомнив, что Ассанж как раз нарушил условия залога, за что и был выдан ордер на его арест.
На заявления адвокатов об опасениях Ассанжа относительно возможной экстрадиции в США судья отметила: "Если США начнут экстрадиционные процедуры, то Ассанж может оспорить их в этом суде".
"Выглядит все не хорошо. Пока что судья просто защищает действия британских властей", — написал он в Twitter.
В 2010 году прокуратура Швеции подозревала Ассанжа в изнасиловании, дело в мае 2017 году было прекращено. С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. После оглашения решения шведской прокуратуры полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что если Ассанж покинет здание посольства Эквадора, то его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне остается по-прежнему действующий ордер.