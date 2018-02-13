Суд лишил Ассанжа возможности отменить ордер на арест в Британии

ЛОНДОН, 13 фев — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский суд оставил в силе ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что означает немедленное задержание создателя сайта разоблачений, если он выйдет из посольства Эквадора, где скрывается несколько последних лет. И это решение суда обжалованию не подлежит.

Ордер был выдан судом после того, как основатель сайта 29 июня 2012 года отказался предстать перед судом, нарушив правила выхода под залог.

Во вторник судья Магистратского суда лондонского района Вестминстер Эмма Арбутнот отклонила все пять дополнительных доводов защиты, предоставившей суду свидетельства против экстрадиции, а также другие аргументы. Признавая, что состоянию здоровья годами находящегося в помещении Ассанжа наносится серьезный вред, судья, тем не менее, сочла, что лучшим способом разрешить проблему будет появление основателя WikiLeaks в суде.

"С одной стороны, человек не появился в суде, с другой стороны, он не может выйти из небольшой квартиры и теряет здоровье. Он должен появиться в суде и отстоять свою позицию", — сказала судья.

Защита настаивала на том, что дело Ассанжа имеет особый общественный интерес, который "состоит в том, чтобы предоставлять правдивую информацию и бороться за свободу слова". Адвокаты пытались добиться отмены ордера, увязывая его с решением шведских властей, прекративших следствие по делу Ассанжа, которого подозревали в совершении в 2010 году изнасилования.

Аргументы судьи

Тем не менее, Арбутнот оспорила аргументы, выступив с достаточно подробным вердиктом, в котором были даны ответы на доводы защиты.

Судья не согласилась с утверждениями адвокатов Ассанжа о нарушениях по его делу, якобы допущенных британскими властями в течение последних лет. "Утверждение о том, что Ассанж был оставлен без надлежащей юридической помощи, не соответствует действительности, с момента задержания и во время двух слушаний с ним работали ведущие адвокаты страны", — отметила Арбутнот.

Не согласилась она и с тем, что условия содержания Ассанжа в британской тюрьме были тяжелыми.

"Я не нахожу условия содержания Ассанжа в тюрьме тяжелыми. К тому же он сразу же был освобожден под залог", — сказала судья, напомнив, что Ассанж как раз нарушил условия залога, за что и был выдан ордер на его арест.

На заявления адвокатов об опасениях Ассанжа относительно возможной экстрадиции в США судья отметила: "Если США начнут экстрадиционные процедуры, то Ассанж может оспорить их в этом суде".

Сам основатель WikiLeaks еще до оглашения вердикта признал, что дело оборачивается не в его пользу.

"Выглядит все не хорошо. Пока что судья просто защищает действия британских властей", — написал он в Twitter.

В 2010 году прокуратура Швеции подозревала Ассанжа в изнасиловании, дело в мае 2017 году было прекращено. С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. После оглашения решения шведской прокуратуры полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что если Ассанж покинет здание посольства Эквадора, то его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне остается по-прежнему действующий ордер.