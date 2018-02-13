В ЦРУ считают, что Ким Чен Ын не получает достоверной развединформации

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын может не получать в полном объеме достоверной информации от своего окружения, заявил на слушаниях в сенате во вторник глава ЦРУ Майк Помпео.

"Я уже говорил раньше, что наши аналитики озабочены тем, что Ким Чен Ын может не знать всего. Те, кто окружает его, могут не говорить ему всех деталей… мы не уверены, что руководители, окружающие его, предоставляют ему полностью всю достоверную информацию", — сказал глава ЦРУ, отвечая на вопрос сенатора о том, знает ли лидер КНДР о том, что США не ищут смены режима в его стране.

Ранее Вашингтон многократно заявлял о том, что США не заинтересованы в смене режима в КНДР, но будут добиваться отказа Северной Кореи от своей ядерной и баллистической программы.