Глава МИД Нидерландов, солгавший о встрече с Путиным, ушел в отставку

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра, признавшийся во лжи о встрече с Владимиром Путиным, ушел в отставку, сообщает Telegraaf.
"Я сделал неверный выбор, я не должен был этого делать… Не вижу другого варианта, кроме как подать в отставку", — цитирует издание слова Зейлстры.
Это решение он принял накануне переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В МИД сообщили, что Нидерланды уже официально проинформировали российскую сторону об отмене визита.
О чем солгал глава МИД
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что глава МИД поступил "неразумно", однако останется на своей должности, поскольку содержание истории не оспаривается. Оппозиционные партии королевства раскритиковали Зейлстру и потребовали вынести обсуждение инцидента в парламент, вызвав премьера для участия в дебатах.
Кто на самом деле был на даче Путина
По словам ван дер Вира, он был на даче российского президента, а затем передал главе МИД высказывание Путина о "великой России". Но при этом, подчеркивает ван дер Вир, он не говорил ничего, что позволило бы интерпретировать его слова в "агрессивном смысле".