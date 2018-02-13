Глава МИД Нидерландов, солгавший о встрече с Путиным, ушел в отставку

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра, признавшийся во лжи о встрече с Владимиром Путиным, ушел в отставку, сообщает Telegraaf.

"Я сделал неверный выбор, я не должен был этого делать… Не вижу другого варианта, кроме как подать в отставку", — цитирует издание слова Зейлстры.

Это решение он принял накануне переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В МИД сообщили, что Нидерланды уже официально проинформировали российскую сторону об отмене визита.

О чем солгал глава МИД

В интервью газете Volkskrant Зейлстра признался, что его рассказ о том, как он присутствовал на встрече с президентом России на его даче в 2006 году, был неправдой. По его словам, он пошел на обман, чтобы защитить настоящего участника этой встречи, который и поделился с ним информацией о том, что Путин якобы назвал Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России". Начиная с 2014 года Зейлстра не раз рассказывал, что слышал эти слова лично.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что глава МИД поступил "неразумно", однако останется на своей должности, поскольку содержание истории не оспаривается. Оппозиционные партии королевства раскритиковали Зейлстру и потребовали вынести обсуждение инцидента в парламент, вызвав премьера для участия в дебатах.

Кто на самом деле был на даче Путина

Позже бывший директор компании Shell Йерун ван дер Вир написал газете Volkskrant письмо, в котором сообщил, что именно он рассказал Зейлстре историю о встрече с Путиным.

По словам ван дер Вира, он был на даче российского президента, а затем передал главе МИД высказывание Путина о "великой России". Но при этом, подчеркивает ван дер Вир, он не говорил ничего, что позволило бы интерпретировать его слова в "агрессивном смысле".