Ядерная программа КНДР не изменилась, несмотря на Олимпиаду, заявили в ЦРУ

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Стратегический план КНДР по развитию ядерной программы не изменился, "потепление" ситуации вокруг Олимпиады не меняет ситуацию, заявил во вторник на слушаниях в сенате директор ЦРУ Майкл Помпео.

"Американцы должны помнить, что (сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына) Ким Ё Чжон является главой отдела пропаганды и образования и нет никаких свидетельств для того, чтобы предположить изменение стратегических планов Ким Чен Ына и его намерений по обретению ядерных возможностей для создания угрозы США", — сказал он. Помпео подчеркнул, что США продолжат оказывать максимальное давление на Пхеньян, выступая за мирное решение ситуации.

С его оценкой согласились другие участники слушаний, выразив мнение, что "стратегический план лидера Северной Кореи не изменился, и мы не должны быть введены в заблуждение событиями вокруг Олимпиады".

Делегация КНДР в составе 22 человек, в том числе сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, посетила Южную Корею на прошлой неделе для участия в мероприятиях по случаю открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Прошли переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром страны Ли Нак Ёном. Это первый визит северокорейской делегации такого уровня в южную республику.