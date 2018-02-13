Украину предостерегли от попыток переделать истребитель Миг-29 в штурмовик

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" предостерегла украинских оборонщиков от попыток сделать из истребителя МиГ-29 штурмовик. Об этом говорится в комментарии департамента информационной политики и общественных коммуникаций корпорации.

Ранее украинский еженедельник "Деловая столица" сообщил, что на Львовском авиационно-ремонтном заводе вскоре начнется модернизация советских истребителей МиГ-29 с целью переделать их в штурмовики, а также продлить срок службы самолетов до 35-40 лет.

"Скорость реакции украинских конструкторов на новые требования к современной авиационной технике меркнет по сравнению с их креативностью. Пока ведущие мировые авиастроительные компании работают над максимальной многофункциональностью, украинский ОПК выбрал альтернативный путь развития — сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик", — говорится в комментарии РСК "МиГ".

Корпорация отмечает, что продление ресурса самолетов на 20-40 лет может оказаться небезопасным, так как "устаревшая конструкторская документация, возможно полученная незаконным путем, не учитывает нескольких десятилетий эксплуатации этих машин".

В РСК напомнили, что страны, пережившие модернизацию авиатехники на украинских предприятиях, впоследствии обращаются к компании-разработчику за помощью и официальным продлением ресурса.

В начале февраля стало известно, что Хорватия вернет Украине четыре самолета МиГ-21, у которых после ремонта на украинских предприятиях обнаружили утечки топлива и неисправности в навигационном оборудовании.

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