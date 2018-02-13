Премьер Чехии отверг обвинения в сотрудничестве с ГБ ЧССР

ПРАГА, 13 фев — РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш отверг обвинения в сотрудничестве с органами госбезопасности (ГБ) во времена ЧССР (Чехословацкая социалистическая республика, 1960-1990 гг.), заявив во вторник журналистам, что готов судиться за свою честь всю оставшуюся жизнь.

Ранее во вторник краевой суд Братиславы отклонил жалобу Бабиша против словацкого Института памяти народа (ИПН), который располагает архивными документами о его сотрудничестве с органами ГБ ЧССР.

Бабиш, по национальности словак, не исключает своих контактов в конце 1980-х годов с органами госбезопасности в качестве сотрудника внешнеторговой фирмы Petrimex, но при этом настаивает, что в конкретном сотрудничестве с ними не участвовал.

В архивах ГБ, хранящихся в братиславском Институте памяти народа, Бабиш зарегистрирован в качестве агента под псевдонимом "Буреш". Бабиш вел по этому поводу несколько лет судебные споры с ИПН.

"Мои юристы готовы судиться с МВД Словакии и Словацкой информационной службой (контрразведкой), и, возможно, мы обратимся в Европейский суд по правам человека. Так что не говорите, что я безусловно проиграл. Я не проиграл, буду судиться всю жизнь. Я никогда ничего не подписывал и никогда (с ГБ) не сотрудничал. Правда на моей стороне", — заявил Бабиш журналистам в Праге.