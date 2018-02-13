Суд в Киеве допросит Пономарева и Турчинова по делу Януковича о госизмене

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева на заседании по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, в среду допросит экс-депутата Госдумы РФ Илью Пономарева, а в четверг — секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, сообщил РИА Новости прокурор Руслан Кравченко.

Ранее суд заслушал показания ряда свидетелей государственного обвинения, среди которых спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк и глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий военно-морскими силами Игорь Воронченко, а также экс-премьер Крыма Анатолий Могилев.

"Суд в среду допросит свидетеля обвинения Пономарева, а в четверг – Турчинова", — сказал Кравченко.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.