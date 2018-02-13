В офис парламента Британии пришло письмо с белым порошком

ЛОНДОН, 13 фев — РИА Новости, Мария Табак. Письмо с белым порошком было доставлено в один из офисов в Вестминстерском дворце, где заседает парламент Великобритании, говорится в сообщении Скотланд-Ярда, переданном в РИА Новости.
"В настоящее время письмо с белым порошком изучается специалистами. Офис в настоящее время закрыт, но остальной Вестминстерский дворец открыт. Следователи из контртеррористического подразделения проинформированы и расследуют инцидент", — отмечает Столичная полиция Лондона.
На этой неделе в работе парламента перерыв.