Силовики продолжают устанавливать мины в Донбассе, заявили ДНР

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Украинские силовики продолжают устанавливать минные заграждения в Донбассе, создавая препятствия наблюдателям миссии ОБСЕ при посещении некоторых районов вблизи линии соприкосновения, сказал РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК Руслан Якубов.

Ранее представители ДНР на переговорах по Украине в Минске неоднократно заявляли о важности вопроса противоминной деятельности. Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ также отмечали необходимость проведения разминирования в зоне конфликта в Донбассе. Кроме того, Международный Комитет Красного Креста отмечает определённый уровень минной опасности для мирного населения.

"В начале февраля 2018 года, согласно нашим разведданным, в районе населенного пункта Широкино (который контролируется Киевом на юге Донецкой области) украинские силовики продолжили установку противотанковых мин, при этом, по сравнению с осенью прошлого года, их количество увеличилось более чем вдвое. Такую информацию подтверждают и ежедневные отчеты СММ ОБСЕ", — сказал собеседник агентства.

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что подобные факты установки новых минных заграждений имеют место и в районах нескольких населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Кроме того, это становится предлогом для подразделений вооруженных сил Украины не пускать наблюдателей миссии ОБСЕ в такие места.

"Особого внимания заслуживает тактика украинской стороны в части ограничения свободы передвижения и доступа СММ ОБСЕ. Согласно проведенному нами анализу, многие подконтрольные Киеву районы закрыты для посещения миссии под предлогом минной опасности",- отметил Якубов.