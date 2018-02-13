Президент Египта обсудил с Нарышкиным борьбу с терроризмом

КАИР, 13 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял во вторник в Каире директора российской Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина и обсудил с ним борьбу с терроризмом и двусторонние отношения, сообщила египетская президентская администрация.

Египетский лидер рассказал российскому гостю об усилиях Египта в борьбе с терроризмом и отметил необходимость консолидации международных усилий для противостояния этой угрозе.

"Стороны обсудили пути укрепления сотрудничества в сфере безопасности, а также конфликты на Ближнем Востоке и пути их урегулирования с точки зрения каждой из сторон", — говорится в сообщении.

При этом ас-Сиси напомнил, что Египет всегда исходит из необходимости поиска политических решений, уважения суверенитета государств региона и их территориальной целостности.