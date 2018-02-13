Экс-президента Гватемалы задержали по делу о коррупции

МЕХИКО, 13 фев – РИА Новости. Экс-президент Гватемалы Альваро Колом был задержан во вторник утром по делу о коррупции при реализации транспортного проекта.

По сообщению прокуратуры Гватемалы, с раннего утра проводятся обыски в 14 местах, где проживают подозреваемые по этому делу. Вместе с Коломом были задержаны бывшие министры финансов, МВД и обороны страны, уточняет портал Hora.

При этом экс-глава министерства финансов Гватемалы Хуан Альберто Фуэнтес сейчас возглавляет благотворительную организацию Oxfam International. Недавно британская Oxfam уже была в центре скандала после истории с сотрудниками, оказывавшими помощь на Гаити после разрушительного землетрясения. Они якобы пользовались услугами проституток, в том числе, возможно, несовершеннолетних. В итоге заместитель руководителя Oxfam Пенни Лоренс ушла в отставку.

Проект Transurbano реализовывался с 2010 года и предполагал освобождение от налогов и выдачу субсидий компаниям общественного транспорта, отобранным для обслуживания 109 маршрутов в столице страны. В 2015 году контрольное управление Гватемалы обнаружило серьезные финансовые нарушения в ходе реализации проекта.

Колом был президентом страны с 2008 по 2012 годы.