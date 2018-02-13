КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Выдворение экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу не произвело "эффекта разоравшиеся бомбы" на Украине. Во-первых, политик сам неоднократно говорил о такой возможности, а во-вторых такой шаг был самым логичным после решения суда, который отказал Саакашвили в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Уже во вторник, на следующий день после выдворения, Саакашвили провел пресс-конференцию в Варшаве. На ней он раскритиковал украинских политиков, назвав их "брехунами" и "патологическими врунами", а также потребовал "забрать его обратно на Украину", чтобы он мог предстать перед украинским судом. Саакашвили вновь заявил, что президент Петр Порошенко его боится, и пообещал продолжить организовывать акции протеста на Украине.

Наиболее бурно на это решение украинских властей отреагировали пользователи в социальных сетях. Сторонники Саакашвили считают, что выдворение политика произошло по личному указанию Порошенко, который таким образом "избавился от политического оппонента". Противники бывшего грузинского лидера назвали такое решение "гуманным", так как Киев фактически спас его от грузинского правосудия.

Официальные лица Украины до сих пор никак не прокомментировали выдворение Саакашвили из страны, нет также оценочной реакции Запада, а на митинг в поддержку политика накануне вышли не более 50 человек. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что политическая карьера Саакашвили на Украине после высылки в Варшаву фактически окончена: он не пользуется поддержкой ни украинцев, ни крупнейших оппозиционных партий.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Депортация Саакашвили с Украины: задержание политика и митинг его сторонников

"Политическая расправа" или "гуманный шаг"

Реакция на выдворение Саакашвили была такой же противоречивой, как и решение назначить его губернатором Одесской области. Некоторые политики и эксперты жестко осудили действия властей, отметив, что за этим лично стоит Порошенко, который в преддверии выборов 2019 года начал "уничтожать" оппонентов.

"Рейтинги поддержки Саакашвили падали (такова судьба всех политиков Украины). Он не мог сформулировать цель и путь ее достижения. Потерял инициативу и драйв. Его "реадмиссия" свидетельствует только об одном — Украиной правит мелочный мстительный человек", — написал у себя на странице в соцсети бывший консул Украины в Стамбуле Богдан Еременко.

"Отвратительно. Задерживать политического оппонента, человека, вот так. Это стандарт современной демократии и правоохранительной системы? Просто тьма", — прокомментировала видеозапись задержания Саакашвили бывший руководитель Национальной полиции Украины, его соратница Хатия Деканоидзе.

Депутат пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко" Светлана Залищук даже сравнила президента Украины с его предшественником Виктором Януковичем.

"Янукович проявил свою "европейскость", посадив Тимошенко (Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина" — ред.) и Луценко (Юрий Луценко, генпрокурор Украины — ред). Порошенко действует более изощренно, он делегирует уничтожение оппонентов государственной миграционной службе, комиссии по лишении гражданства, налоговой, ГПУ, СБУ и подконтрольным СМИ. Порошенко сыграл низко. Это выглядит как коллективная расправа над лежачим, и ударил президент только потому, что понимал, что оппонент не сможет дать сдачи", — написала Залищук на своей странице в Facebook

Схожее мнение выразил ее коллега по парламенту, депутат Сергей Лещенко. "Метод Порошенко по Саакашвили лишил остатков иллюзии. Он будет цепляться за власть руками, ногами и зубами. Потому что власть для Порошенко — это не просто способ приумножать офшорные счета, это единственный вариант физического выживания в условиях ненависти и обнищания граждан", — считает политик. По его мнению, "расправа над Саакашвили" должна подтолкнуть все оппозиционные демократические силы к выдвижению единого кандидата на выборах президента.

При этом многие политики также выразили недоумение тем фактом, что власти решились выслать из страны человека, который подозревается в одном из самых тяжких преступлений — подготовке госпереворота.

"Если Саакашвили выдворили из страны, то этим действием Пеця (Петр Порошенко — ред.) подтвердил полную фальшивость обвинений против Саакашвили на Украине. А как можно депортировать с Украины человека, которого на Украине реально (а не сфальсифицированно) обвиняют в государственной измене?" — написал на своей странице в Facebook депутат Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко. Генпрокуратура заявила РИА Новости, что дела против Саакашвили не будут закрыты, следствие продолжится.

Были и среди украинских политиков, и среди экспертов те, кто искренне порадовался выдворению экс-президента Грузии. Некоторые на своих страницах в Facebook разметили видео с церемонии закрытия Олимпиады в Москве 1980 году с песней "До свидания, наш ласковый Миша". Однако ведущие лидеры провластных партий, соратники Порошенко и высшие должностные лица Украины сохраняют молчание, никак не комментируя произошедшее накануне. В посольстве США на Украине РИА Новости отказались комментировать выдворение политика.

Украинский политолог Олеся Яхно-Белковская назвала гуманным решение властей вернуть Саакашвили в Польшу.

Обещает вернуться

"Это очень гуманный подход — спасти Михаила Николозовича от реформированного им же грузинского правосудия. Как мы знаем, грузинский суд вынес решение о трех годах лишения свободы Саакашвили по одному из дел, что создавало все юридические предпосылки для его экстрадиции в Грузию. Но Украина, как всегда, гуманна. А Саакашвили, тем временем, отказываясь предоставлять фрагменты своего голоса для экспертизы, в своих безуспешных попытках спровоцировать массовые протесты, дошел до заявлений о том, что "его хотят выкрасть", — написала она.

Сам Саакашвили, считает свое выдворение слабостью власти, а президента Украины "мелким, подлым барыгой".

"Нам надо на это реагировать достаточно спокойно, нам на их слабость надо реагировать силой духа, на их разводки надо реагировать правдой, мы правы. Это мелкий, дешевый разводчик Порошенко, это не президент, это не мужчина даже, это просто подлый барыга, который хочет угробить Украину", — сказал Саакашвили во время телефонного разговора со своим соратником Давидом Сакварелидзе, который транслировали украинские телеканалы.

Политик также заявил, что найдет способ вернуться на Украину.

Новый прорыв или политическое забвение

"Конечно, я буду возвращаться на Украину, и я найду, как это сделать", — сказал Саакашвили. По его словам, он изыщет "легальный путь" возвращения в страну.

Эксперты считают, что политическая карьера Саакашвили на Украине не закончилась, поэтому он предпримет попытку вернуться в страну, однако она вряд ли будет удачной.

"Я думаю, что политическая карьера Саакашвили на Украине не закончилась. У него есть в стране поддержка, но не столько личная. Его ключевая поддержка — это антирейтинги Порошенко. То есть, огромное количество людей, более 70%, которые не поддерживают президента и очень критично к нему относятся. Опираясь на эти антирейтинги, Саакашвили способен ситуативно собрать людей, в том числе радикалов, которые могут совершать силовые действия. Поэтому я думаю, что он попытается вернуться на Украину. Скорее всего, снова через Польшу. Возможно, он не пойдет на КПП, возможно, его обойдет", — сказал РИА Новости директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, Саакашвили не удастся совершить повторный прорыв границы. "Нельзя войти дважды в одну реку. То есть дважды перейти границу, так как это было в первый раз, у него не получится", — сказал он. Карасев считает, что дальнейшая политическая карьера Саакашвили на Украине невозможна в его отсутствие.

"Его политическая карьера на Украине развивалась не очень бурно. Он уличный политик, а его лишили улицы. Поэтому, вероятнее всего, его политическая карьера на Украине окончена, по крайней мере, пока он не на Украине", — сказал эксперт.

Политологи прогнозируют, что скорее движение Саакашвили на Украине постепенно "сойдет на нет", а его соратники и "примкнувшие" политики еще максимум месяц "попиарятся" за его счет и займутся своими политическими проектами.

"Сейчас они (украинские политики — ред.) стараются от него дистанцироваться. Он в какой-то определенной мере токсичен. Никто не хочет сейчас обнимать Саакашвили или рядом стоять на фотографиях и делать на этом дополнительный пиар", — считает украинский политолог Александра Решмедилова.

Cогласно последним данным социологических опросов, если бы выборы в Верховную раду Украины состоялись в ближайшее время, партия "Движение новых сил" Михаила Саакашвили" не преодолела бы 5-процентный проходной барьер, получив лишь 1,7% голосов. Более того, согласно украинским законам, сам Саакашвили не может баллотироваться ни в Раду, ни на пост президента Украины, так как он не является гражданином Украины. А шансы на то, что он сможет через суд восстановить гражданство, крайне малы.

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