КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Выдворение экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу не произвело "эффекта разоравшиеся бомбы" на Украине. Во-первых, политик сам неоднократно говорил о такой возможности, а во-вторых такой шаг был самым логичным после решения суда, который отказал Саакашвили в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.
Наиболее бурно на это решение украинских властей отреагировали пользователи в социальных сетях. Сторонники Саакашвили считают, что выдворение политика произошло по личному указанию Порошенко, который таким образом "избавился от политического оппонента". Противники бывшего грузинского лидера назвали такое решение "гуманным", так как Киев фактически спас его от грузинского правосудия.
Официальные лица Украины до сих пор никак не прокомментировали выдворение Саакашвили из страны, нет также оценочной реакции Запада, а на митинг в поддержку политика накануне вышли не более 50 человек. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что политическая карьера Саакашвили на Украине после высылки в Варшаву фактически окончена: он не пользуется поддержкой ни украинцев, ни крупнейших оппозиционных партий.
"Политическая расправа" или "гуманный шаг"
"Рейтинги поддержки Саакашвили падали (такова судьба всех политиков Украины). Он не мог сформулировать цель и путь ее достижения. Потерял инициативу и драйв. Его "реадмиссия" свидетельствует только об одном — Украиной правит мелочный мстительный человек", — написал у себя на странице в соцсети бывший консул Украины в Стамбуле Богдан Еременко.
"Отвратительно. Задерживать политического оппонента, человека, вот так. Это стандарт современной демократии и правоохранительной системы? Просто тьма", — прокомментировала видеозапись задержания Саакашвили бывший руководитель Национальной полиции Украины, его соратница Хатия Деканоидзе.
Депутат пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко" Светлана Залищук даже сравнила президента Украины с его предшественником Виктором Януковичем.
Схожее мнение выразил ее коллега по парламенту, депутат Сергей Лещенко. "Метод Порошенко по Саакашвили лишил остатков иллюзии. Он будет цепляться за власть руками, ногами и зубами. Потому что власть для Порошенко — это не просто способ приумножать офшорные счета, это единственный вариант физического выживания в условиях ненависти и обнищания граждан", — считает политик. По его мнению, "расправа над Саакашвили" должна подтолкнуть все оппозиционные демократические силы к выдвижению единого кандидата на выборах президента.
При этом многие политики также выразили недоумение тем фактом, что власти решились выслать из страны человека, который подозревается в одном из самых тяжких преступлений — подготовке госпереворота.Facebook депутат Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко. Генпрокуратура заявила РИА Новости, что дела против Саакашвили не будут закрыты, следствие продолжится.
Были и среди украинских политиков, и среди экспертов те, кто искренне порадовался выдворению экс-президента Грузии. Некоторые на своих страницах в Facebook разметили видео с церемонии закрытия Олимпиады в Москве 1980 году с песней "До свидания, наш ласковый Миша". Однако ведущие лидеры провластных партий, соратники Порошенко и высшие должностные лица Украины сохраняют молчание, никак не комментируя произошедшее накануне. В посольстве США на Украине РИА Новости отказались комментировать выдворение политика.
Украинский политолог Олеся Яхно-Белковская назвала гуманным решение властей вернуть Саакашвили в Польшу.
Обещает вернуться
Сам Саакашвили, считает свое выдворение слабостью власти, а президента Украины "мелким, подлым барыгой".
"Нам надо на это реагировать достаточно спокойно, нам на их слабость надо реагировать силой духа, на их разводки надо реагировать правдой, мы правы. Это мелкий, дешевый разводчик Порошенко, это не президент, это не мужчина даже, это просто подлый барыга, который хочет угробить Украину", — сказал Саакашвили во время телефонного разговора со своим соратником Давидом Сакварелидзе, который транслировали украинские телеканалы.
Политик также заявил, что найдет способ вернуться на Украину.
Новый прорыв или политическое забвение
Эксперты считают, что политическая карьера Саакашвили на Украине не закончилась, поэтому он предпримет попытку вернуться в страну, однако она вряд ли будет удачной.
"Я думаю, что политическая карьера Саакашвили на Украине не закончилась. У него есть в стране поддержка, но не столько личная. Его ключевая поддержка — это антирейтинги Порошенко. То есть, огромное количество людей, более 70%, которые не поддерживают президента и очень критично к нему относятся. Опираясь на эти антирейтинги, Саакашвили способен ситуативно собрать людей, в том числе радикалов, которые могут совершать силовые действия. Поэтому я думаю, что он попытается вернуться на Украину. Скорее всего, снова через Польшу. Возможно, он не пойдет на КПП, возможно, его обойдет", — сказал РИА Новости директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
"Его политическая карьера на Украине развивалась не очень бурно. Он уличный политик, а его лишили улицы. Поэтому, вероятнее всего, его политическая карьера на Украине окончена, по крайней мере, пока он не на Украине", — сказал эксперт.
Политологи прогнозируют, что скорее движение Саакашвили на Украине постепенно "сойдет на нет", а его соратники и "примкнувшие" политики еще максимум месяц "попиарятся" за его счет и займутся своими политическими проектами.
"Сейчас они (украинские политики — ред.) стараются от него дистанцироваться. Он в какой-то определенной мере токсичен. Никто не хочет сейчас обнимать Саакашвили или рядом стоять на фотографиях и делать на этом дополнительный пиар", — считает украинский политолог Александра Решмедилова.
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