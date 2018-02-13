В ДНР опровергли слова Турчинова о продвижении ВСУ в Донбассе

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о продвижении силовиков в Донбассе. В ДНР подобные утверждения назвали "бредом".

В интервью "Общественному телевидению" (Громадское ТВ) Турчинов заявил, что с 2016 года ВСУ "не отдали ни метра своей земли". Он также заявил, что по некоторым направлениям украинские силовики продвинулись на "десять и более километров" и "улучшили свои позиции".

По мнению Турчинова, на территории Донбассе "сейчас нет сил, которые могли бы изменить существующую линию разграничения".

"Подвиг", которого не было

"Это бред, у нас такого километража "серых зон" не было нигде. Если они так считают, то они должны были войти на нашу территорию. На нашу территорию они нигде не входили", — сообщили РИА Новости в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В ДНР отметили, что силовики занимали "не самые удачные" участки в "серой зоне".

"Заявления о продвижениях — это демонстрация якобы геройских поступков, которых нет", — заключил собеседник агентства.

Последняя возможность Порошенко

Слова Турчинова иллюстрируют общую позицию Киеву по Минским соглашениям, считает директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов. По его слвоам, украинская сторона понимает договоренности по Донбассу "очень по-своему".

"Она на первое место ставит не взаимные действия, способствующие нормализации, начиная с амнистии, а взятие под контроль границы с Россией. Очевидно, рассчитывая, что после этого обо всех остальных пунктах соглашений можно будет забыть", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

При этом с приближением президентских выборов Киев все больше будет склоняться к силовому варианту разрешения конфликта в Донбассе, добавляет Смирнов.

"В политическом плане возможность Порошенко удержаться у власти только в наступлении на Донбасс. И если боевые действия начнутся, то они будут более серьезными, чем два года назад", — прогнозирует собеседник агентства.

Если же украинские президент не продемонстрирует решимость, его же окружение его сдаст, предполагает Смирнов.