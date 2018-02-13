МИД Греции выразил протест Турции из-за инцидента в Эгейском море

АФИНЫ, 13 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство иностранных дел Греции заявило протест Турции в связи с опасным инцидентом возле островов Имиа в Эгейском море, где турецкий катер столкнулся с греческим кораблем береговой охраны.

"В связи со вчерашним происшествием с тараном турецким патрульным катером корабля греческой береговой охраны в районе Имиа генеральный секретарь МИД Греции, посол Димитриос Параскевопулос сделал сегодня представление своему турецкому коллеге. В то же время генеральным директором по политическим вопросам был вызван в МИД Греции посол Турции в Афинах", — говорится в сообщении греческого МИД, поступившем в РИА Новости.

"Подобные опасные инциденты, которые ставят под угрозу жизнь человека, являются результатом нарастающего и провокационного поведения, которое в последние дни проявляет Турция. Турция должна прекратить нарушения международного права и действия, которые не способствуют развитию отношений между двумя странами. Действия, которые подрывают региональную безопасность и стабильность, которую Греция защищала и продолжает защищать", — говорится в заявлении МИД Греции.

Согласно официальному сообщению греческой береговой охраны, в понедельник в 23.40 (00.40 вторника мск) "в греческих территориальных водах восточнее Имиа турецкий патрульный катер совершал опасные маневры в нарушение международных правил предупреждения столкновений судов, и столкнулся с кормой по левому борту корабля "090" греческой береговой охраны, который патрулировал в этом районе". По данным береговой охраны, корабль получил повреждения, члены экипажа не пострадали.

Патрулирование финансировалось Европейским союзом с целью наблюдения за греческими и европейскими морскими границами, говорится в сообщении. Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос заявил, что Афины обеспокоены серьезным инцидентом, и возложил на Анкару ответственность за провокации.